＜個人投資家の予想＞ 11月28日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9244) デジタリフト 東証グロース
(7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(3242) アーバネット 東証スタンダード
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5802) 住友電 東証プライム
(4583) カイオム 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6088) シグマクシス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9244) デジタリフト 東証グロース
(7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(3242) アーバネット 東証スタンダード
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5802) 住友電 東証プライム
(4583) カイオム 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6088) シグマクシス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS