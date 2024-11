おいしくるメロンパン史上最大規模の全27本を巡る全国ワンマンツアー<おいしくるメロンパン eyes tour -春夏秋冬レイトショー->。そのファイナル公演であり、おいしくるメロンパンにとって過去最大規模の会場となるTOKYO DOME CITY HALLでのライブをレポートする。BGMが徐々に大きくなり、暗転。ビジョンに雲や草花のモノクロ映像が流れた。ナカシマ(Vo/G)がアルペジオを弾いて、「epilogue」からライブはスタート。瑞々しい少年性を宿した歌声が駆け抜け、サビではフロアから拳が上がった。この日の東京は一気に冬に突入したかのような寒さだったが、“まだ暑い日は続くから 夏が君を腐らせる前に 最後の夢を見せて 忘れないでね、”という歌詞に、<春夏秋冬レイトショー>は夏から始まったのだと理解する。

■<おいしくるメロンパン eyes tour -春夏秋冬レイトショー->2024年11月7日(木)@東京・TOKYO DOME CITY HALL セットリスト



01. epilogue02. シンメトリー03. 色水04. 黄昏のレシピ05. look at the sea06. 紫陽花07. ドクダミ08. 沈丁花09. 砂の王女10. 眠れる海のセレナーデ11. 架空船12. 獣13. 空腹な動物のための14. シュガーサーフ15. フランネル16. 斜陽17. あの秋とスクールデイズ18. 五つ目の季節encore19. 式日20. マテリアル