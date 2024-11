12月27日に自身初の日本武道館ワンマン公演<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>を開催するDEZERTが、過去のライヴ映像作品4本をオフィシャルYouTubeにてプレミア公開することが発表となった。公開されるライブ映像作品は、11⽉30⽇に<2016.06.05 【楽しい食卓ツアー】FINAL at Zepp Tokyo>、12⽉1⽇に<2020.11.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2020 “The Today” at LINE CUBE SHIBUYA>、12⽉7⽇に<2022.06.18 DEZERT SPECIAL LIVE 2022 in 日比谷野外大音楽堂 “The Walkers”>、12⽉8⽇に<2023.09.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2023 -DEZERT- at LINE CUBE SHIBUYA。アーカイブは残らず、この日限りの公開となる。

■DEZERTライヴ映像作品プレミア公開スケジュール



▶11⽉30⽇(⼟) 21:00〜

2016.06.05 【楽しい食卓ツアー】FINAL at Zepp Tokyo

▶12⽉01⽇(⽇) 21:00〜

2020.11.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2020 “The Today” at LINE CUBE SHIBUYA

▶12⽉07⽇(⼟) 21:00〜

2022.06.18 DEZERT SPECIAL LIVE 2022 in 日比谷野外大音楽堂 “The Walkers”

▶12⽉08⽇(⽇) 21:00〜

2023.09.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2023 -DEZERT- at LINE CUBE SHIBUYA

※アーカイブなし/一夜限り

▶11⽉30⽇(⼟) 21:00〜2016.06.05 【楽しい食卓ツアー】FINAL at Zepp Tokyo▶12⽉01⽇(⽇) 21:00〜2020.11.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2020 “The Today” at LINE CUBE SHIBUYA▶12⽉07⽇(⼟) 21:00〜2022.06.18 DEZERT SPECIAL LIVE 2022 in 日比谷野外大音楽堂 “The Walkers”▶12⽉08⽇(⽇) 21:00〜2023.09.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2023 -DEZERT- at LINE CUBE SHIBUYA※アーカイブなし/一夜限り

■<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>



2024年12月27日(金) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30

▼チケット

全席指定 ¥6,600(税込)

※未発表音源「オーディナリー」CD付き

※営利目的の転売禁止 / 未就学児童入場不可

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

2024年12月27日(金) 東京・日本武道館open17:30 / start18:30▼チケット全席指定 ¥6,600(税込)※未発表音源「オーディナリー」CD付き※営利目的の転売禁止 / 未就学児童入場不可(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

■ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days” 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜』

2024年11月16日(土)正午より配信開始

U-NEXTにて独占配信

閲覧:https://video.unext.jp/title/SID0159227

▼インタビュー出演アーティスト(※アルファベット順)

足立房文 / aie (deadman) / AKi / Allen (MUCC Support) / Bikky (CHAQLA.) / HIROTO (Alice Nine.) / hyde (L'Arc-en-Ciel) / 架神 (DEXCORE) / [ kei ] / Ken (L'Arc-en-Ciel) / 小柳 (夕闇に誘いし漆黒の天使達) / lynch. / Masa (NOCTURNAL BLOODLUST) / ミヤ (MUCC) / Sadie / SAKI / Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy, Rayflower, ZIGZO) / Shinya (DIR EN GREY) / Shou (Verde/, Alice Nine.) / 昴 (Royz) / 逹瑯 (MUCC) / YUKKE (MUCC)







2024年11月16日(土)正午より配信開始U-NEXTにて独占配信閲覧:https://video.unext.jp/title/SID0159227▼インタビュー出演アーティスト(※アルファベット順)足立房文 / aie (deadman) / AKi / Allen (MUCC Support) / Bikky (CHAQLA.) / HIROTO (Alice Nine.) / hyde (L'Arc-en-Ciel) / 架神 (DEXCORE) / [ kei ] / Ken (L'Arc-en-Ciel) / 小柳 (夕闇に誘いし漆黒の天使達) / lynch. / Masa (NOCTURNAL BLOODLUST) / ミヤ (MUCC) / Sadie / SAKI / Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy, Rayflower, ZIGZO) / Shinya (DIR EN GREY) / Shou (Verde/, Alice Nine.) / 昴 (Royz) / 逹瑯 (MUCC) / YUKKE (MUCC)

■<AKi × DEZERT「BORDERLINE」>

2024年12月21日(土) SHIBUYA STREAM HALL

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング ¥7,700(税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

2024年12月21日(土) SHIBUYA STREAM HALLopen17:00 / start18:00▼チケットスタンディング ¥7,700(税込・ドリンク代別)※4歳以上有料

関連リンク

◆DEZERT<NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>特設サイト

◆ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days”』特設サイト

◆DEZERT オフィシャルサイト

◆DEZERT オフィシャルTwitter

◆DEZERT オフィシャルInstagram

◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル

◆千秋 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SORA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆DEZERT<NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>特設サイト◆ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days”』特設サイト◆DEZERT オフィシャルサイト◆DEZERT オフィシャルTwitter◆DEZERT オフィシャルInstagram◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル◆千秋 オフィシャルYouTubeチャンネル◆SORA オフィシャルYouTubeチャンネル

日本武道館公演チケットのプレイガイド最終先行受付は12月2日(月)23:00まで。