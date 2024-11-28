DEZERT、武道館ワンマン目前に過去のライヴ映像作品4本をYouTubeプレミア公開
12月27日に自身初の日本武道館ワンマン公演＜DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」＞を開催するDEZERTが、過去のライヴ映像作品4本をオフィシャルYouTubeにてプレミア公開することが発表となった。
◆DEZERT 画像 / 動画
公開されるライブ映像作品は、11⽉30⽇に＜2016.06.05 【楽しい食卓ツアー】FINAL at Zepp Tokyo＞、12⽉1⽇に＜2020.11.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2020 “The Today” at LINE CUBE SHIBUYA＞、12⽉7⽇に＜2022.06.18 DEZERT SPECIAL LIVE 2022 in 日比谷野外大音楽堂 “The Walkers”＞、12⽉8⽇に＜2023.09.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2023 -DEZERT- at LINE CUBE SHIBUYA。アーカイブは残らず、この日限りの公開となる。
■DEZERTライヴ映像作品プレミア公開スケジュール
▶11⽉30⽇(⼟) 21:00〜
2016.06.05 【楽しい食卓ツアー】FINAL at Zepp Tokyo
▶12⽉01⽇(⽇) 21:00〜
2020.11.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2020 “The Today” at LINE CUBE SHIBUYA
▶12⽉07⽇(⼟) 21:00〜
2022.06.18 DEZERT SPECIAL LIVE 2022 in 日比谷野外大音楽堂 “The Walkers”
▶12⽉08⽇(⽇) 21:00〜
2023.09.23 DEZERT SPECIAL LIVE 2023 -DEZERT- at LINE CUBE SHIBUYA
※アーカイブなし／一夜限り
■＜DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」＞
2024年12月27日(金) 東京・日本武道館
open17:30 / start18:30
▼チケット
全席指定 ￥6,600(税込)
※未発表音源「オーディナリー」CD付き
※営利目的の転売禁止 / 未就学児童入場不可
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
■ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days” 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜』
U-NEXTにて独占配信
閲覧：https://video.unext.jp/title/SID0159227
▼インタビュー出演アーティスト(※アルファベット順)
足立房文 / aie (deadman) / AKi / Allen (MUCC Support) / Bikky (CHAQLA.) / HIROTO (Alice Nine.) / hyde (L'Arc-en-Ciel) / 架神 (DEXCORE) / [ kei ] / Ken (L'Arc-en-Ciel) / 小柳 (夕闇に誘いし漆黒の天使達) / lynch. / Masa (NOCTURNAL BLOODLUST) / ミヤ (MUCC) / Sadie / SAKI / Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy, Rayflower, ZIGZO) / Shinya (DIR EN GREY) / Shou (Verde/, Alice Nine.) / 昴 (Royz) / 逹瑯 (MUCC) / YUKKE (MUCC)
■＜AKi × DEZERT「BORDERLINE」＞
open17:00 / start18:00
▼チケット
スタンディング ￥7,700(税込・ドリンク代別)
※4歳以上有料
関連リンク
◆ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days”』特設サイト
◆DEZERT オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルTwitter
◆DEZERT オフィシャルInstagram
◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆千秋 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SORA オフィシャルYouTubeチャンネル