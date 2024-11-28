BMSG POSSE、オムニバスアルバム収録の新曲にJP THE WAVY＆SALUが参加
BMSG POSSEが12月11日にリリースする初のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』に収録される新曲「Girlfriend -Remix-」に、JP THE WAVYとSALUが参加することが発表された。
さらに、アルバムがリリースされる同日12月11日に東京・豊洲PITで開催される初の単独公演＜BMSG POSSE presents TYOISM＞に、 JP THE WAVY、SALU、さらには韓国のラッパー・CHANGMOのゲスト出演が決定した。
音楽に翻弄された心中を抽象的に表現した本楽曲に、日本を代表するラッパー2人による、洗練されたフロウと巧みな言葉遊びが相まったキラーチューンとなっているため注目だ。
国内外問わず、同じアティチュードを持つアーティストが参加した本プロジェクトは、今後も新たな取り組みが期待できる。
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
-トラックリスト-
01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU
ライブ情報
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9,500円(税込)