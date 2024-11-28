BMSG POSSEが12月11日にリリースする初のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』に収録される新曲「Girlfriend -Remix-」に、JP THE WAVYとSALUが参加することが発表された。

さらに、アルバムがリリースされる同日12月11日に東京・豊洲PITで開催される初の単独公演＜BMSG POSSE presents TYOISM＞に、 JP THE WAVY、SALU、さらには韓国のラッパー・CHANGMOのゲスト出演が決定した。

今回新たに楽曲への参加が発表されたJP THE WAVY、SALUは、予てよりSKY-HIを中心に楽曲制作、ライブ出演を通じて交流があり、HIP HOPという共通の音楽的ルーツを軸に日本・アジアの音楽シーンを牽引してきた。その彼らが、BMSGが東京を起点に独自のクリエイティビティを発進するためのプロジェクトとして始動したBMSG POSSEの1stシングル｢Girlfriend｣で再びコラボレーションを実現させる。

音楽に翻弄された心中を抽象的に表現した本楽曲に、日本を代表するラッパー2人による、洗練されたフロウと巧みな言葉遊びが相まったキラーチューンとなっているため注目だ。

国内外問わず、同じアティチュードを持つアーティストが参加した本プロジェクトは、今後も新たな取り組みが期待できる。


オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』

2024.12.11 (Wed.) Release
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01

-トラックリスト-
01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU

ライブ情報

＜BMSG POSSE presents TYOISM＞
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

▼チケット料金
スタンディング：9,500円(税込)