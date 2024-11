【モデルプレス=2024/11/28】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)の白岩瑠姫・與那城奨・河野純喜が27日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX(クロス)」(ニッポン放送/毎週水曜深夜0時〜)に生出演。2025年2月から開催される初のワールドツアー「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’」に向けて意気込みを語った。

◆JO1、初のワールドツアーへ意気込み「アジアツアーを超えるような公演に」

JO1は11月23日から全国ライブツアー「JO1DER SHOW 2024 'WHEREVER WE ARE'」をスタートさせ、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された初日公演では、グループ初のワールドツアーの開催決定を発表。この日、白岩は「ワールドツアーも発表されました!」と改めて報告し、大みそかに放送される「第75回NHK紅白歌合戦」(NHK総合/よる7時20分〜 ※中断ニュースあり)への3年連続出場決定、「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」受賞に続いての嬉しい報告に、「本当に皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます」と感謝を述べた。初のワールドツアーはアジア、北米を含む世界6都市で開催される予定で、白岩は「実際に行ったことのある所もあるんですけど、まだ行ってライブやったことない国もたくさんあるので素直に楽しみ」と期待に胸を膨らませた。JO1は2023年に初のアジアツアー「2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION」を開催しており、「『前回のアジアツアーを超えるような公演にしたいな』っていうのが率直な感想です」とワールドツアーへの意気込みを語った。與那城は「めちゃくちゃ嬉しいですし、めちゃくちゃ緊張もしています」と現在の心境を明かすとともに「全力で頑張りたいと思います」と張り切った様子で口にし、河野も「ワールドツアー決まったぞ!…行こうぜ!」と意欲満々に話していた。(modelpress編集部)情報:ニッポン放送【Not Sponsored 記事】