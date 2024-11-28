¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î9Æ¬¿È¡×¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£Âç²ñ½÷²¦¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤¬à¶Ã°ÛÅªá¤ÈÂçÈ¿¶Á¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤«Â¤¬Ä¹¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀä·Ê¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜÂç²ñ¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼õ¾Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µÓ¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃç¸¶¤Á¤¨(25)¡£¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤ò¤Û¤³¤ê¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥É¥ë¡×¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅí¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²¸¶¤Ï¡¢24Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BEST BODY JAPAN¡Ê¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿BBJ¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÉôÌç¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥¹¡Ê18ºÐ¡½29ºÐ¡Ë¤Ç¸«»öÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î9Æ¬¿È¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤«Â¤¬Ä¹¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀä·Ê¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¶Ã°ÛÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¸¶¤ÏºòÇ¯2°Ì¤Ë¤ª¤ï¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö½©º¢ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤»×¤¦¤è¤¦¤Ë¸ºÎÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤Ë¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£