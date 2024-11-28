¡ÖÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç7Ç¯Ï¢Â³GG¾Þ¤Ë¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¸þ¾å¿´
¡¡¢¡»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¡Ê28Æü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ··â¼êÉôÌç¤Ç7Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼éÈ÷¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ï¤º¤«4¼ººö¤Î·ø¼é¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£µ¨¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£24Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£