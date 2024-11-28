µÞ¤ÊŽ¢¤á¤Þ¤¤Ž£È¯ºî¤Î"°ú¤¶â"¤È¤Ê¤ë6¤Ä¤ÎÍ×°ø
¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤ÎÈ¯ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢6¤Ä¤Î¡Ö°ú¤¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤ÎÈ¯ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¤ß¤Ê¤ÈÀÖ½½»úÉÂ±¡¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ¿À·Ð²ÊÉôÄ¹¤Î¿·°æ´ðÍÎ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤ò»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁ°Ãû¡×¤È¡¢È¯ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ú¤¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·°æ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø1Ëü¿Í¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¼«ÎÏ¤Ç¼£¤¹¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï°ÂÀÅÂè°ì¡ª ¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
·ã¤·¤¤¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÈÌÀ¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÂÎ¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¤È¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤Ï¤æ¤ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¼ª¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¼ª¤¬°¤¤¤Î¤«¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°¤¤¤Û¤¦¤Î¼ª¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë¤È¾É¾õ¤¬¤ä¤ï¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡¦¡Öº¸¡×¤Î¼ª¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öº¸¤ò¾å¡×¤Ë¤·¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¡Ö±¦¡×¤Î¼ª¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö±¦¤ò¾å¡×¤Ë¤·¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë
¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥¯¤À¤È»×¤¦»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÓÒÅÇ¤¬È¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÇÊª¤¬µ¤´É¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤Þ¤¤¤Ëµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¢¥Ï¥¢¤ÈÀõ¤¤¸ÆµÛ¤È¤Ê¤ê¡¢²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¿¼¤¯¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ä¡¢¿ì¤¤»ß¤á¤ÎÌô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½ÐÀè¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÚ±¢¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤ÆµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»¨²»¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Î¤È¤³¤í¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¡¢°Õ¼±¤ÎÇö¤ì¡¢¤·¤Ó¤ì¡¢¤Þ¤Ò¤Ê¤É¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ì¤ÐÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤â¤·30Ê¬¤Û¤É·Ð²á¤·¤Æ¤â¶¯¤¤¾É¾õ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ª¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Î¼À´µ¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µßµÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö6¤Ä¤ÎÁ°Ãû¡×¤òÃÎ¤ì¤Ð¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤ÏËÉ¤²¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ç±ó½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÏÆÍÁ³¡¢½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁ°Ãû¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö6¤Ä¤ÎÁ°Ãû¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Ä¹Ç¯¤Î¼£ÎÅ·Ð¸³¤«¤éÆÍ¤»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø1Ëü¿Í¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¼«ÎÏ¤Ç¼£¤¹¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤á¤Þ¤¤¤ÎÁ°Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¤á¤Þ¤¤¤ò·Ù²ü¤·¤¹¤®¤ë
Á°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍè¤ë¤¾¡¢Íè¤ë¤¾¡×¤È¡¢¿È¹½¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÍè¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¼¤¤¸ÆµÛ¤Ë¤Ï¡¢¹â¤Ö¤Ã¤¿¸ò´¶¿À·Ð¤òÄÃ¤á¡¢ÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë
³°½ÐÀè¤ÇÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æü±¢¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤à¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Í½Äê¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¡¢ÌµÍý¤ËÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤ò²¿ËÜ¤«¸«Á÷¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
£¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë
ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¤¹¡£±¿Å¾Ãæ¤ËÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢±¿Å¾¤òÂ³¤±¤º¤Ë¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÏ©¸ª¤Ê¤É¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¼ÖÆâ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª ¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤¹¡Ö6¤Ä¤Î°ú¤¶â¡×
¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢È¯ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»öÁ°¤ÎÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â¡ ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¾¤ÎÈè¤ì¡×¡Û
¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤ÎÌó7³ä¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆâ¼ª¤Ë°Û¾ï¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿çÌ²¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ç7³ä¡¢½÷À¤Ç8³ä¤Î¿Í¤¬ÉÔÌ²¾É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬²áÅÙ¤ËÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ·ì¤Î½ä¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÌÓ1ËÜ¤Û¤É¤ÎºÙ¤¤·ì´É¤ò²ð¤·¤Æ»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâ¼ª¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤ÏÇ¾¤¬Í£°ì¡¢µÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüÃæ¤ËÇ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢¾®Ç¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°µ¡Ç½¤âÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â¢ É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Û
ÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼ª¡×¤¬¼åÅÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼ª¡×¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢É÷¼Ù¤Ï¡ÖÆâ¼ª¡×¤È´ØÏ¢¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢¤á¤Þ¤¤¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£É÷¼Ù¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢É÷¼Ù¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â£ µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¡Û
±«¤ÎÆü¤Î¤á¤Þ¤¤³°Íè¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö6·î¤È9·î¤Ë¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸À¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤ä¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë6·î¤ÎÇß±«¡¢9·î¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢µ¤°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£Æâ¼ª¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾è¤êÊª¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦»þ¡¢¿·´´Àþ¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¡Ö¿å¤ò°û¤à¡×¡Ö¥¢¥á¤ò¤Ê¤á¤ë¡×¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢º¸±¦¤Î¾®É¡¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤ÆµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÀÂ©¤ò¼ª¤ØÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö¼ªÈ´¤¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ªÈ´¤¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¤È¸ÝËì¤òÄË¤á¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü1¡Á2²ó¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤â¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â¤ ¡Ö¾è¤êÊª¡×¤Ø¤Î¾è¼Ö¡Û
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Î¤È¤³¤í¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾è¤êÊª¤ò¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ë¤á¤Þ¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬·ã¤·¤¯°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë»ë³Ð¤Ø¤Î»É·ã¡¢Áû²»¤Ë¤è¤ëÄ°³Ð¤Ø¤Î»É·ã¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÍÉ¤ì¤ä¿¶Æ°¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬º®Íð¤·¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤Î½¤¤¤Ê¤É¤¬¤á¤Þ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾è¤êÊª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¡¢ËÜ¤ä¿·Ê¹¤Ê¤ÉÊ¸»ú¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤ë¡¢¶õÊ¢¤ä¿©¤Ù¤¹¤®¤Ï¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Ë¤è¤ë¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â¥ Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Û
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÍÁ³¼º¶È¤·¤¿¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¤á¤Þ¤¤¤ÎÈ¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤È¤¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿´¡×¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎ¡×¤òÆ°¤«¤¹
Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¸¶°ø¤Î¤á¤Þ¤¤¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¥·¥ç¥Ã¥¯²¼¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¿´¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤áÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤á¤Þ¤¤¤Î°ú¤¶â¦ ¡Ö²áÏ«¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Û
»Å»ö¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²áÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤á¤Þ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µ¤¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëË»¤·¤¤¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ö¤êÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤È¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÈè¤ì¤ë¤È¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤éÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¿çÌ²¤È±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¿·°æ ´ðÍÎ ¡§ ²£ÉÍ»ÔÎ©¤ß¤Ê¤ÈÀÖ½½»úÉÂ±¡¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ¿À·Ð²ÊÉôÄ¹¡Ë