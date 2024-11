【FOD】「最も視聴されたタイシリーズ」1位のタイドラマ、独占配信決定！

動画配信サービスFODは11月26日 16時から、タイ本国で放送後大いに注目を集めたドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全21話)の独占配信を開始。以降、毎週火曜日16時に最新話を配信します。

■アジア最大級の動画配信プラットフォームで1位獲得!

『愛と欲望の階段―The Lady and Her Lovers―』は、タイ本国のテレビ放送時に1,600万人のユニーク視聴者を記録。アジア最大級の動画配信プラットフォームiQIYI(アイチーイー)では「最も視聴されたタイシリーズランキング」で1位、最終回放送から7日で2600万再生を突破するなど、大いに注目を集めたタイドラマです。

この作品で主演を務めるのは、バイフーンの愛称で知られ、タイを代表するトップ女優のピムチャノック・ルーウィーセートパイブーン(以下バイフーン)さん。バイフーンさんの魅力は、日本人に親しみやすい美しさのみならず、感情の機微を豊かに演じる確かな演技力にあります。

彼女が演じるのは17歳の美少女トンディー。実の母に捨てられ、食料品店のオーナーの継母のもと、幼いころから働かされてきた彼女は、平凡な食料品店での生活とは相反する、富と名声に恵まれたスターになる夢を抱いていました。

どこにでもいるような夢見る少女で、現実の男性には無関心だった彼女ですが、公務員の両親を持つハンサムな大学生、ピートことフィスットと出会い、恋を覚えます。

ある日、二人の密会を見つけ、怒り狂った継母を、フィスットは口論の末に誤って階段から突き落としてしまいます。トンディーは助けを求める継母を見捨て、フィスットと二人でバンコクへ逃避行を遂げます。ところが、二人が幸せを掴もうとした矢先、不運なことにフィスットは交通事故で亡くなってしまうのでした。

最愛の彼の死後、自身の美貌が大いなる武器となることに気が付いたトンディーは、トンブラカイへ改名し、スターを目指して新たな人生を歩み出そうとします。次から次へと男性を魅了し、彼らを階段のように踏み上り、次第に富と名声を築いていく彼女。

ただし、美しさを賞賛し、欲望を満たしてくれる男性に出会っても、帰らぬ人となる者もいれば、一時的な快楽を求めて近づいてくる者もいて、彼女が追い求める真の幸せはなかなか訪れません。

全ての元凶である彼女の美しさは、本当に祝福されるべき天からのギフトなのでしょうか? それとも彼女をありふれた幸せから遠のける呪いなのでしょうか……?

一見すると、波乱万丈な人生を歩むトンディーですが、幸せとはなにか?永遠の愛なのか、はたまた夢を叶えることなのか……? 誰もが直面しうる人生のテーマに共感すること間違いなしです。

また、独占配信開始の11月26日には、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行われるFOD主催『FOD SHOWCASE 2024』に主演女優のバイフーンが緊急来日。この秋、大注目のタイドラマから目が離せません!

■番組概要

『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全26話)

配信:2024年11月26日 16時配信開始 毎週火曜日16時最新話配信

※予告なく配信日時が変更になる可能性があります。

出演者:ピムチャノック・ルーウィセートパイブーン(バイフーン)(Pimchanok Luevisadpaibul , Baifern)、ジェスピパット・ティラポーンプット(Jespipat Tilapornputt) 他

スタッフ:

・原作著者: スワンニー・スコンター(Suwanni Sukhontha)

・監督: エカシット・トラクンカセームスック(Ekasit Trakulkasemsuk)

・脚本家: サンサーン・サンティマニーラット(Sangsan Santimaneerat)、セティナン・ジャリヤヴィラーサ(Sethinun Jariyavilaskul)

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/106m (配信ページ)

(エボル)