¿·³À·ë°á¤È±Ç²è¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¤Ç£×¼ç±é¤ÎÁáÀ¥·Æ¡¡¥ì¥×¥í¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó
¡¡½÷Í¥¤Î¿·³À·ë°á¤È±Ç²è¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÁáÀ¥·Æ¡Ê£±£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï£²£°£°£·Ç¯£¶·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡££²£°£±£¹Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ç¤¹¡ª¡Á¥ä¥ó¥¡¼·¯¤ÈÇò¾ó¥¬¡¼¥ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢£¶·î¸ø³«¤Î¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î£±¿Í¡¦ÅÄµâÄ«Ìò¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¿·³À¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤µ¤ó¤È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢³§ÍÍ¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£