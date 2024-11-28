2024Ç¯GPHG¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©¥Ã¥ÁÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥Ô¥¢¥¸¥§ ¥Ý¥í79
¤³¤ÎÅÙ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ô¥¢¥¸¥§¤Ï¡¢2024Ç¯GPHG¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©¥Ã¥ÁÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤ÏÁÏ¶È150¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¢¥¸¥§ ¥Ý¥í79¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¥Ô¥¢¥¸¥§¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥¢¥¸¥§ ¥Ý¥í¡×¡£ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£45Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤ÄËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥ª¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼ÒÀ½Çö·¿¼«Æ°´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö1200P1¡×¤òºÎÍÑ¡£38mm¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÌ¾¡§PIAGET POLO79
¥±¡¼¥¹·Â¡§38Ð
¸ü¤µ¡§7.35£í£í
ÁÇºà¡§18K¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§1200P1¼«¼ÒÀ½Çö·¿¼«Æ°´¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È
²Á³Ê¡§1179Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¥Ô¥¢¥¸¥§¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥¢¥¸¥§ ¥Ý¥í¡×¡£ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£45Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤ÄËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥ª¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼ÒÀ½Çö·¿¼«Æ°´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö1200P1¡×¤òºÎÍÑ¡£38mm¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PIAGET POLO 79 (G0A49150)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÌ¾¡§PIAGET POLO79
¥±¡¼¥¹·Â¡§38Ð
¸ü¤µ¡§7.35£í£í
ÁÇºà¡§18K¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§1200P1¼«¼ÒÀ½Çö·¿¼«Æ°´¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È
²Á³Ê¡§1179Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë