º£¼£¤Î40ºÐGK½¤¹ÔÃÒ¿Î¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¢Ä»¼è¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÂçÊ¬¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·5ÅÙ¤Î¾º³Ê¤ò·Ð¸³¡ÖËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
FCº£¼£¤Ï28Æü¡¢GK½¤¹ÔÃÒ¿Î(40)¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½¤¹Ô¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹â¹»¤«¤éÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£2007Ç¯¤ËÅö»þJFL¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þJFL¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ2¾º³Ê¡¢JFL¹ß³Ê¡¢J3¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2019Ç¯¤ËÅö»þJFL¤Îº£¼£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÏJ2¤Ç35»î¹ç¡¢J3¤Ç97»î¹ç¡¢JFL¤Ç82»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½¤¹Ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î»î¹ç¡£¤â¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¥¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÆü¡¹¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£40ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿»ö¤â¡¢5²ó¤Î¾º³Ê¤Î·Ð¸³¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤·¤å¤¦¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¹¬¤»¤¬ËÍ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ»¼è¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÂçÊ¬¡¢º£¼£¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½¤¹Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¤¹ÔÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤È¡¢º£¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¼£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°úÂà¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇ½ªÀï¤Ç¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉ¬»à¤Ëµ²±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤º£¼£¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤Èº£¼£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ËÍ¤Ï¿´¤«¤é¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º²¿¤«¤¬¤Î¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹¤¤´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡¡¿´¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
½¤¹Ô¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹â¹»¤«¤éÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£2007Ç¯¤ËÅö»þJFL¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þJFL¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ2¾º³Ê¡¢JFL¹ß³Ê¡¢J3¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2019Ç¯¤ËÅö»þJFL¤Îº£¼£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
½¤¹Ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î»î¹ç¡£¤â¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¥¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÆü¡¹¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£40ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿»ö¤â¡¢5²ó¤Î¾º³Ê¤Î·Ð¸³¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤·¤å¤¦¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¹¬¤»¤¬ËÍ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ»¼è¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÂçÊ¬¡¢º£¼£¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½¤¹Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¤¹ÔÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤È¡¢º£¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¼£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°úÂà¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇ½ªÀï¤Ç¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉ¬»à¤Ëµ²±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤º£¼£¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤Èº£¼£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ËÍ¤Ï¿´¤«¤é¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º²¿¤«¤¬¤Î¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹¤¤´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡¡¿´¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é