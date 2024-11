ENHYPEN最新アルバム『ROMANCE : UNTOLD-daydream-』がオリコン＆ビルボードジャパンで1位

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ビルボードジャパン「Top Albums Sales」「Hot Albums」ともに1位を記録!

ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD-daydream-』が、11月27日に公開されたビルボードジャパン最新「Top Albums Sales」(集計期間11月18~24日)と「Hot Albums」でともに1位を記録した。

同作は、日本オリコンが発表した最新ランキング(12月2日付/集計期間11月18~24日)でも週間18.7万PT(18万6,791PT)で「週間合算アルバムランキング」1位を記録しており、これでENHYPENは2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』から『ROMANCE : UNTOLD-daydream-』まで計9つのアルバムが同ランキングで1位を記録。歴代単独3位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録を自己更新した。

ENHYPENの初の東京ドーム公演を収録した映像商品『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN JAPAN』もまた、オリコンミュージックDVD・Blu-rayランキングと週間DVDランキングで1位を達成。さらに、11月26日(現地時間)、米音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート(11月30日付)でも2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』がメインアルバムチャート「ビルボード200」で7位を記録し、その他の各チャートでもトップ5を席巻した。2ndスタジオリパッケージアルバムの人気に後押しされ、上位圏への再ランクインを果たした。

一方、4thミニアルバム『DARK BLOOD』のタイトル曲「Bite Me」は11月27日、日本レコード協会の発表によると、10月基準で累積再生数5,000万回を超えストリーミング認定で「ゴールド」認定を獲得。「Drunk-Dazed」に続き、ENHYPEN通算ふたつ目のストリーミング部門「ゴールド認定」を獲得となった。

そんなENHYPENは、ワールドツアー『WALK THE LINE』を通してK-POPボーイグループの中でデビューから最速での日本3都市ドームツアーを開催中。福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日・29日)、大阪・京セラドーム大阪(2025年1月25日・26日)を巡る。4月にはアメリカ最大規模の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演が決定している。

