『ゼルダの伝説』の勇者・リンクのコスプレをした男性が、背中に装着した剣を抜こうとする動画に、SNSでは大きな話題となっている。

【映像】背中の剣を抜く様子

注目を集めているのは、コスプレイヤーの「サキガケ」さんが投稿した動画。人気ゲーム『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に登場する勇者・リンクに扮した「サキガケ」さんが、背中に装着している退魔の剣「マスターソード」をカッコよく引き抜こうとするも、体を精一杯伸ばして勢いで抜刀を試みるも失敗。剣が鞘から中途半端に飛び出したまま、諦めてしまう。

この動画を見た人からは「背負い投げのイメージで抜く、と聞いたことあります」「左手でさり気なく鞘を下に引くと良いですよ!」など、背中の剣をうまく抜刀するコツが多く寄せられた。その後投稿された動画では見事に抜刀に成功。「サキガケ」さんによると、鞘の位置を左下に落とし、さらに体を右側に傾けて剣の持ち手と鞘の距離を稼いだことが抜刀成功につながったという。

背中の剣をうまく抜けないリンクの動画投稿はなんと8500万件以上表示され、「台座からは引き抜けても鞘(さや)からは抜けない勇者…」「ぴょんってするの何度見ても可愛い」といったコメントのほか、「This is why actual knights sheath on their hip(これが実際の騎士が腰に鞘を納める理由です)」といった海外からの反響も多く寄せられている。(ABEMA『週刊BUZZ動画』より)