¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢»öÌ³½êÇË»º¤ËÀ¼ÌÀ½Ð¤¹¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¼Õºá¡£º£¸å¤ÏÌ¤Äê¡Ö¤É¤¦¤«Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ï11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥µ¥à¥Ç¥¤¤ÎÇË»º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ½Ð¤¹¡Û
¤Þ¤¿¡Ö»ä¼«¿È¤âÄ¾Á°¤Ë»ö¤Î¼¡Âè¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤´¿´ÇÛ¤ä¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸³Æ½ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖËãÎ¤¤Á¤ã¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¡×¡Ö¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î»ö¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¤ª»¡¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ½Ð¤¹¡Û
¡Ö¤º¤Ã¤ÈËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¼ÄÅÄ¤µ¤ó¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥Ç¥¤¤¬ÇË»º¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖËãÎ¤¤Á¤ã¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¡×¡Ö¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î»ö¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¤ª»¡¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤âÀ¼ÌÀ½Ð¤¹Æ±»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤¬àÇ¯Æâ¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëá¤È¤ÎÀèÆü¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÂçÊÑ¶Ã¤¡¢¤½¤ÎÅöÆü¤Ë»öÌ³½ê¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇË»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÄÅÄ¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)