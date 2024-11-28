　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42626.32　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41379.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41238.26　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40368.05　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40179.08　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39850.19　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39674.45　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39356.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39169.81　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38954.21　　均衡表転換線(週足)
38798.10　　均衡表基準線(日足)
38665.18　　25日移動平均線
38627.45　　200日移動平均線
38582.71　　均衡表雲上限(日足)
38462.13　　26週移動平均線
38427.63　　均衡表転換線(日足)

38349.06　　★日経平均株価28日終値

38345.67　　13週移動平均線
38336.03　　6日移動平均線
38164.78　　75日移動平均線
38160.55　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37655.92　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37527.67　　均衡表雲上限(週足)
37334.48　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37151.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37074.06　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36998.40　　均衡表雲下限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36323.28　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35686.00　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35312.09　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34297.93　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　34.62(前日40.63)
ST.Slow(9日)　　37.43(前日33.82)

ST.Fast(13週)　 63.43(前日62.00)
ST.Slow(13週)　 70.20(前日69.72)

［2024年11月28日］

株探ニュース