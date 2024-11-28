

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42626.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41379.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41238.26 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40368.05 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40179.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39850.19 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39674.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39356.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39169.81 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38954.21 均衡表転換線(週足)

38798.10 均衡表基準線(日足)

38665.18 25日移動平均線

38627.45 200日移動平均線

38582.71 均衡表雲上限(日足)

38462.13 26週移動平均線

38427.63 均衡表転換線(日足)



38349.06 ★日経平均株価28日終値



38345.67 13週移動平均線

38336.03 6日移動平均線

38164.78 75日移動平均線

38160.55 ボリンジャー:-1σ(25日)

37655.92 ボリンジャー:-2σ(25日)

37527.67 均衡表雲上限(週足)

37334.48 ボリンジャー:-1σ(13週)

37151.29 ボリンジャー:-3σ(25日)

37074.06 ボリンジャー:-1σ(26週)

36998.40 均衡表雲下限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36323.28 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35686.00 ボリンジャー:-2σ(26週)

35312.09 ボリンジャー:-3σ(13週)

34297.93 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 34.62(前日40.63)

ST.Slow(9日) 37.43(前日33.82)



ST.Fast(13週) 63.43(前日62.00)

ST.Slow(13週) 70.20(前日69.72)



［2024年11月28日］



株探ニュース

