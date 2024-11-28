¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑ WEEK¡×º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡Á¤½¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¡Á¡×ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¡ª
º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑ WEEK¡×¥Æ¥ìÅì¤ÎÁ´·ÐºÑÈÖÁÈ¤¬Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢·ÐºÑÈÖÁÈ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡Á¤½¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¡Á¡×¡Ö·ÐºÑ WEEK¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¡£
°Ê²¼¡¢³ÆÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑ WEEK¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑÈÖÁÈÆÃ½¸¡×¤ò¼Â»ÜÃæ
¢£¡ÖNews¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×
12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡ËÄ«5»þ45Ê¬
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢132Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥µ¥Æ¤Ç¤Ï·ÐºÑ WEEK¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤ËÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¡Ö·ÐºÑ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×¤ò¤É¤¦¸«ÄÌ¤¹¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ
12·î13Æü¡Ê¶â¡ËÌë11»þ30Ê¬
12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á19Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ¡ÊÏ¢Æü 10Ê¬³ÈÂçÊüÁ÷¡Ë
12·î20Æü¡Ê¶â¡ËÌë11»þ¡Ê10Ê¬³ÈÂçÊüÁ÷¡Ë
º£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ä·ÐºÑ¿Í¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£º®ÆÙ¤È¤·¤¿¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¹¾ËãÍý»Ò¡¢ÁêÆâÍ¥¹á¡¢ËÅç¿¸ºî¤ÎÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤ä´·½¬¤Ê¤É½¾Íè¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï!?·ÐºÑ WEEK´ü´ÖÃæ¤Î12·î16Æü¡Á20Æü¤ÏÈÖÁÈ¤ò10Ê¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×
¡12·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ06Ê¬ ¢¨30Ê¬³ÈÂç
¢12·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ16Ê¬
¡¡Ö¥³¥í¥Ê¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÄJTBÂçÅ¾´¹¡¢Î¹¹Ô¶È¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¡Ê²¾¡Ë¡×90Ê¬SP
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛJTB »³ËÌ±ÉÆóÏº ¼ÒÄ¹
JTB¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³ËÌ¼ÒÄ¹¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸òÎ®ÁÏÂ¤¶È¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿Í¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëJTB¡£¥³¥í¥Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ò±Û¤¨¤¿Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ä¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ï¡Ø¸µ¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¡Ê²¾¡Ë¡×
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛC-United Í§À®Í¦¼ù ¼ÒÄ¹
¡ÖàÝàê´Û¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÅý¹ç¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿C¡½United¡£¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤Ç´´Éô¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÍ§À®¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅý¹ç¤·¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥á¥Ë¥å¡¼ÊÑ¹¹¤äÅ¹ÊÞ²þÁõ¤Ê¤É¤Ç¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢50Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×
¡12·î13Æü¡Ê¶â¡ËÌë10»þ ¢¨30Ê¬³ÈÂç
¢12·î20Æü¡Ê¶â¡ËÌë10»þ
¡¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëÀïÁè¡Ê²¾¡Ë¡×90Ê¬SP
Îò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤ÇÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤à¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡£·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾ÃÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ç¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¡¦¾ÃÈñ³Û¤È¤â¤Ë¥³¥í¥ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³è¶·¤Ê¤Î¤¬¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ç¤¹¡£³°»ñ·ÏÂç¼ê¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¾¦µ¡¤ÈÂª¤¨¡¢Áê¼¡¤®»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÆÃÍ¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂç¼ê¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµÒ¼¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¥Û¥Æ¥ë³«¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤òÁý¤ä¤¹¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°»ñ·Ï¤È¹ñÆâÀª¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡ÈÀï¹ñ»þÂå¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÇÆ¸¢Áè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡£³«È¯¶¥Áè¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Ý¥¤¥ó¥È¶Ø»ß¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê²¾¡Ë¡×
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÖÊÖÎéÉÊ¡×¤ÎÁèÃ¥Àï¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï´óÉÕ³Û¤¬1Ãû±ß¤òÆÍÇË¡¢´óÉÕ¼Ô¤Î¿ô¤â1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢³è¶·¤Ö¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´óÉÕ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÖÎéÉÊ¶¥Áè¤¬·ã²½¡£À©ÅÙËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤òµ¬À©¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î²þÀµ¡¦ÊÑ¹¹¤¬²¿ÅÙ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃç²ð»ö¶È¼Ô¤Ë¤â¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯10·î¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò²ð¤·¤¿´óÉÕ¤Î¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢»ß¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLIFE IS MONEY ¡ÁÀ¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×
12·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ16Ê¬
¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥í¤ä¥µ¥ó¥Þ¤Ê¤É¡¢Íð³Í¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë¤¯¤é¤Ù¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤äµíÆù¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¡¢º£¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î´Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Þ¤ä¥Þ¥°¥í¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¿¥³¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î³¤»ºÊªÇä¤ê¾ì¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¥¿¥³¡×¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÃæ¤Ç¤â°Â¤¤ÉÊ¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥³¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Î¥Ô¥ó¥¥ê¤âÄ´ºº¡£¼Â¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤â¡¢º£¤¬¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àµ·î¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì½ê¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡É°ã¤¤¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î¤¢¤²Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¸«¤ë¡¢ÃÏ°èº¹¤È¤Ï¡©
¢£¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼ ¡ÁÉÔ¶þ¤Ê¤ë³«Âó¼Ô¡Á¡×
¡12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬
¢12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬
¡¿©ÉÊ¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¡ªÄ¶»þÃ»¤Î²Ã¿åÊ¬²òµ»½Ñ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥¤¥É¥í¥Ñ¥¦¥Æ¥Ã¥¯ ·§ß·Àµ½ã ÂåÉ½¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥¤¥É¥í¥Ñ¥¦¥Æ¥Ã¥¯¤Ï²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡ÖÊ¸·Ï¡×¤Î·§ß·»á¤¬µ¯¶È¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£²½³ØÈ¿±þ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¾úÂ¤¤ä¥Á¡¼¥º¤ÎÈ¯¹Ú¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö²Ã¿åÊ¬²ò¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢²½³ØÉÊ¤ò²Ã¤¨¤º¤ËÄ¶¹âÂ®¤ÇÈ¿±þ¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤Ï1»þ´Ö¡¢Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¡¢ÆüËÜ¼ò¤â1Æü¤Çºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢À½Â¤¶È¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¡ªÄ®¹©¾ì¤Îµ»½Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¥¥ã¥Ç¥£ ²ÃÆ£Í¦»ÖÏº ¼ÒÄ¹¡Ë
¥¥ã¥Ç¥£¤ÏÂç´ë¶È¤ÈÄ®¹©¾ì¤È¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö²¼ÀÁ¤±´Ø·¸¡×¤ÎÂÇÇË¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÄ®¹©¾ì¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¿ôÉÃ¤ÇÉôÉÊÀ½Â¤¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤À¤¹ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£Âç´ë¶È¤ÈÄ®¹©¾ì¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Åê»ñ²È¤òÃæ¿´¤Ë200²¯±ß°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö±ßÂî¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡ÁÂ¾¼Ò¤È¤ÎÁø¶ø¡Á¡×
12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë2»þ23Ê¬
»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¯ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¿Í¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ±¶È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬½¸·ë¡£±ßÂî¤ò°Ï¤ß¡¢»Å»ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¥·¥§¥¢Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬½¸·ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÎ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿Ê¬´ôÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÊâ¤Êý¡×
12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÀõÁð¤Ç¤¹¡£ÍëÌç¡¢Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤Ê¤É¹¾¸ÍÉ÷¾ð¤Î»Ä¤ëÀõÁð¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀõÁð¤Çº£¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤µ¯¶È²È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Ä®¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÅì¶è¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¸å²¡¤·¤·¡¢»ñ¶â¤Î½¸¤áÊý¤ä½ÐÅ¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¾®Êª¤ä¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤ÎÈé³×À½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢·¤¤Î¥½¡¼¥ëºî¤ê¤Ê¤É¡¢ÀõÁð¤ÎÅÁÅý¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥óÀõÁð¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊºî¤ê¤ËÎå¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÊ³Æ®¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ÆÃÈÖ¡¼
¢£¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î·ãÆ°¡ªÀ¤³¦¾ðÀªSP¡×
12·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬
º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤ÞÊ¬´ôÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¤È¿Í¤ÎÆ°¤¤«¤éÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÀïÁè¤Ç¥Þ¥Í¡¼¤â¿Í¤ÎÆ°¤¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¶âÁê¾ì¤Ï¡©¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¾¡Íø¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶È³¦¤Ï¡©Àª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡©ÃÓ¾å»á¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿©¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡×
12·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ50Ê¬
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÄ©Àï¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹ÆÃÈÖJAPAN¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè3ÃÆ¤Ç¤¹¡£¡Ö²¹ÃÈ²½¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÎÈ´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ä©Àï¼Ô¤ÈÀ¤³¦Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÇÊÆ¤«¤é¾®Çþ¤ËÅ¾ºî¤¹¤ëÇÀ²È¤ä¡¢¾®Çþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Îµ²²î¤äÊ¶Áè²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Ä»¼èÂç³Ø¤ÎÄÔËÜÔèÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢100Ëü¼ïÎà°Ê¾å¤Î¼ï»Ò¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ëÀ¤³¦¼ï»ÒÃùÂ¢¸Ë¡×¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×
12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ
¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ëÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶ÈÍ½È÷·³¤Î¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤ÏÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNews¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÄ´ºº 2024¡×¤È¤âÏ¢Æ°¡£Ä¶ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¿ô¼Ò¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡¢ËÜÅÄ·½Í¤»á¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜÅÄ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢²ÝÂê¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢°ìÈÌÅê»ñ²È¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê»Ù±ç¤Î»ÅÊý¤ò¥ê¥¹¥¯ÌÌ¤â´Þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤Î¥¥é¥ê¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤á¤¬¤Í¡×
12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ
¾¯¤·Àè¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥È¥ì¥ó¥É¤á¤¬¤Í¡É¤Ë¥¥é¥ê¡ª¤È±Ç¤Ã¤¿Ê¬´ôÅÀ¤Î¤½¤ÎÀè¤ò¼èºà¡£100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ºê¤Ç°Õµ¤¸®¹·¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÈÌ±´Ö¼çÆ³¤ÎÃÏ°èºÆÀ¸¡É¤ò·Ç¤²º£Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ò³Ë¤Ë¤¹¤¹¤á¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÅê¤¸¤¿»ñ¶â1000²¯±ß¤¬À¸¤à¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿PC¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤È¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÃíÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËËÖ¶½¤¹¤ë¡È¥Þ¥¤¡¦¥¹¥È¥í¡¼¡É±¿Æ°¤Î¼ã¤´ú¼ê¤¬¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì¤Íè·¿¥¹¥È¥í¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼ÇÛ¿®¡¼
¢£¥Æ¥ìÅìBIZ
¥Æ¥ìÅì¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ WEEK¡×¤ÎÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢ÇÉÀ¸´ë²è¤òÂ¿¿ôÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£WBS¤Ç¤ÏÀ¸½Ð±é¤·¤¿ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÊüÁ÷¸å¤ËÇÛ¿®¤À¤±¤Î±äÄ¹Àï¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¤¸ø³«¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢ÍèÇ¯Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑ WEEK Ê¬´ôÅÀ¡Á¤½¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¡Á¡×
¡Ú´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û¥Æ¥ìÅìBIZ¡¢TVer¤Û¤«¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
▶¥Æ¥ìÅìBIZ
▶TVer
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑ WEEK¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢TVer¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑÈÖÁÈÆÃ½¸¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡×¤Î·æºîÁª¤ä¡¢¡Ö¥»¥«¥¤·ÐºÑ¡×¡Ö¥Æ¥ìÅì·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡ª
▶TVer¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï·ÐºÑÈÖÁÈÆÃ½¸¡×
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡ÚYouTube¥Æ¥ìÅì BIZ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û