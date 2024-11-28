ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼2Æü¤Ç50Ëü¿ÍÆÍÇË¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿ÍÆÍÇË
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¹â¹»£²Ç¯¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬à´é½Ð¤·á¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï£²£¶Æü¤Ë£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Õ£Ö¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢à¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯á¤À¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÁÇ´é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó»÷¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£»÷¤Æ¤ë¤Í¡¼¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´õ¶õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«£²Æü¤Ç£µ£°Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÃ£À®¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô£³£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢½éÅê¹Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÆ°²è¤Ï£³£²£°Ëü²óºÆÀ¸¡¢µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¯¤â£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£²£¸Æü¸á¸å£´»þ¸½ºß¡Ë¡£