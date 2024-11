LiSAの新曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」が、2025年1月放送開始のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマに決定。また、LiSAの新たなアーティストビジュアルも公開された。

(関連:【映像あり】LiSA、新曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」使用の『俺だけレベルアップな件』第2期PV)

同楽曲のフィーチャリングアーティストには、Stray KidsからFelixが参加。2023年にStray Kidsがリリースした「Social Path (feat. LiSA)」での共演をきっかけに、今回のコラボレーションが実現した。

また、同楽曲を収録したCDが2025年3月5日にリリースされる。CDは、グッズ付属の初回生産限定盤、CDのみの通常盤、ブルーレイ付属の期間生産限定盤の3形態。あわせて、各形態のジャケット写真も公開された。先行配信情報や収録内容などの詳細は追って公開予定だ。

『俺だけレベルアップな件』は、原作/原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)によるハイスピードアクションファンタジー。現在、オープニングテーマ「ReawakeR」を使用したPVも公開されている。さらに、11月29日より公開となるSeason1特別編集版&Season2の13/14話先行上映『俺だけレベルアップな件 -ReAwakening-』では、一足先に「ReawakeR」を聞くことができる。

<LiSA コメント>

TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマを担当させていただきます。生まれ変わった者に与えられた運命を切り開いていく決意を歌った曲です。楽曲を澤野弘之さん、そしてfeat.にStray KidsのFelixさん。それぞれの道を切り開き戦うお二人とお届けします。作品と共にお楽しみいただけますように。

<Felix(Stray Kids) コメント>

Stray Kidsのフィリックスです。今回LiSA先輩の楽曲に、フィーチャリングという形で参加させていただけることになり、とても光栄です。「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は、聴くとドーパミンが出てくる、そんなエネルギッシュな楽曲に仕上がっています。アニメ『俺だけレベルアップな件』、そして主題歌「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を楽しみにしてくださっている皆さん、是非たくさん愛してくださったら嬉しいです。STAYの皆さんもぜひ注目してください!

(文=リアルサウンド編集部)