明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ ユーロ・消費者物価指数



○決算発表



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，キタック<4707>，幸和製<7807>

※東証グロース上場：グロービング<277A>，Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>



出所：MINKABU PRESS