¡Ú³ÚÅ·¡ÛÃ¤¸ÊÎÃ²ð¡¡£Ç£Ç¾Þ¤ËàÁ´¿È²«¶â¥³¡¼¥Çá¤Ç¾×·âÅÐÃÅ¡Ö¤³¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥á¡¼¥¯¤È´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤Ç²ñ¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÆ±¾Þ¤ò£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Ã¤¸Ê¤Ï¡¢¶âÇó¥á¡¼¥¯¤È¶â¿§¤Î¥é¥áÆþ¤ê¥¹¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¡ÖÁ´¿È²«¶â¥³¡¼¥Ç¡×¤ÇÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö£²Ç¯Á°¤Ë¾å²¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¡ÊÉ½¾´¼°¤Ë¡ËÍè¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ÌóÂ«ÄÌ¤ê¾å²¼¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£´éÌÌ¤â¶â¡©¡¡È¿¼Í¤Ç¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£°áÁõ¤È¾ÈÌÀ¤Î¤»¤¤¤Ç¶â¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÁ²óÅú¤òÏ¢È¯¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤ÏºòÇ¯¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÆ±¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£°ìºòÇ¯¤â¶â¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£º£·î£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Î£Ð£Â¥¢¥ï¡¼¥º¤Ç¤â»ø»Ñ¤ä¹ÃÑÉ»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤Ï²á·ã¤µ¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¯¤Î»þ´Ö¤Ï£±»þ´Ö¤°¤é¤¤¡£¹½ÁÛ¤Ï£±Ç¯Á°¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡Ö¡Ê¥á¡¼¥¯¤ä°áÁõ¤Ï¡ËËÍ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¼°Åµ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¸å¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ£·£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó»É»¦µÏ¿¿ô¤ÎÆüËÜµÏ¿¡Ê£³£¹£·»É»¦¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ã¤¸Ê¡£Íèµ¨¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢ÍèÇ¯¤ÎÉ½¾´¼°¤Î°áÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡ÊÉ½¾´¼°½ÐÀÊ¼Ô¡ËÁ´°÷¡¢¶â¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇàÃ¤¸Ê¥ï¡¼¥ë¥ÉáÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£