「千年の都城」統万城遺跡を空中散歩 中国陝西省楡林市
統万城遺跡の南側。（ドローンから、楡林＝新華社配信/王智超）
【新華社楡林11月28日】中国陝西省楡林市靖辺県の統万城国家考古遺跡公園では遺跡と砂漠、黄土台地が独特な景観を作り出している。統万城遺跡は匈奴の後裔、赫連勃勃（かくれん・ぼつぼつ）が十六国時代に建てた大夏の都城跡で、匈奴が残した唯一の都城遺跡とされる。公園の計画面積は42.6平方キロで、遺跡と博物館、観光施設を含み、文化財の保護や展示、レジャー、環境保全、都市と農村の統一的整備などの機能を持つ。
統万城の南西角台遺構。（ドローンから、楡林＝新華社配信/王智超）
統万城の南西角台遺構。（ドローンから、楡林＝新華社配信/王智超）
統万城の南西角台遺構。（ドローンから、楡林＝新華社配信/張雲勇）
統万城遺跡の南側城壁。（ドローンから、楡林＝新華社配信/張雲勇）
空から見た統万城遺跡。（ドローンから、楡林＝新華社配信/王智超）
統万城の南西角台遺構。（ドローンから、楡林＝新華社配信/張雲勇）
統万城の南側城壁に残る馬面（城壁の張り出し部分）。（ドローンから、楡林＝新華社配信/王智超）