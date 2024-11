講談社より、大切な人を想うディズニー作品やディズニー&ピクサー作品の名場面を集めた、「愛」を伝える大人の絵本が「Disney 抱きしめたい Everything I Need to Know about Love I Learned from Disney」登場!

33のディズニー、ディズニー&ピクサー作品から、愛あふれる抱擁シーンを中心に集められています☆

講談社「Disney 抱きしめたい Everything I Need to Know about Love I Learned from Disney」

価格:1,595円(税込)

発売日:2024年11月28日(木)

サイズ:たて182mm×よこ128mm

ページ数:フルカラー96ページ

登場作品:

『アナと雪の女王』

『アナと雪の女王2』

『アラジン』

『インサイド・ヘッド2』

『カーズ』

『カールじいさんの空飛ぶ家』

『くまのプーさん』

『ジャングル・ブック』

『シュガー・ラッシュ:オンライン』

『白雪姫』

『シンデレラ』

『ズートピア』

『ダンボ』

『トイ・ストーリー2』

『トイ・ストーリー3』

『トイ・ストーリー4』

『塔の上のラプンツェル』

『ノートルダムの鐘』

『ピーター・パン』

『ピノキオ』

『美女と野獣』

『ファインディング・ドリー』

『プリンセスと魔法のキス』

『ベイマックス』

『マイエレメント』

『魔法使いの弟子』

『ムーラン』

『モアナと伝説の海2』

『モンスターズ・インク』

『ライオン・キング』

『リトル・マーメイド』

『リロ&スティッチ』

『レミーのおいしいレストラン』

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

絵本には『塔の上のラプンツェル』や『リトル・マーメイド』などの思い出深い抱擁シーンを中心に収録。

「ナきしめるイ海箸海修この世で誰もが使える特別なニ睨●ァ廚箸いΕ好函璽蝓爾里發函⊆ 垢氾仂譴垢襯妊ズニーキャラクターたちの温かい抱擁シーンが収められています。

読む人を大きな「愛」でやさしく丁寧に包み込んでくれる、癒やしのメッセージブックです。

誰もが誰かの宝物であると気づかせてくれる一冊は、日々頑張る自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。

ディズニーのハグの魔法が、くじけそうな心をぎゅっと抱きしめ、きっと明日への活力を与えてくれるはずです。

ディズニーならではのハートウォームな気持ちになれる、この冬イチオシのメッセージブック。

講談社の「Disney 抱きしめたい Everything I Need to Know about Love I Learned from Disney」は、全国の書店、Amazonなどで発売中です☆

©Disney

©Disney/Pixar

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

