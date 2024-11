バーガーキングに、本場アメリカの本格的な味とボリュームを詰め込んだ「ワイルドBBQバーガー」シリーズが期間限定で登場!

ジューシーでサクサクなチキンパティをサンドした「フライドチキン ワイルドBBQバーガー」と、オニオンリングをサンドした「オニオンリング ワイルドBBQバーガー」の2種類が販売されます☆

バーガーキング「ワイルドBBQバーガー」

発売日:2024年11月29日(金)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗 ※東京競馬場店・京都競馬場店では販売されません

バーガーキングに、「ワイルドBBQバーガー」シリーズが期間限定で登場!

コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」と、ミルキーで爽やかな味わいの「アメリカンランチソース」のダブルソースで仕上げた、本場アメリカの本格的な味とボリュームを詰め込んだシリーズです。

ジューシーでサクサクなチキンパティをサンドした「フライドチキン ワイルドBBQバーガー」と、カリッと食感のジュワ甘オニオンリングをサンドした「オニオンリング ワイルドBBQバーガー」の2種類がラインナップされます☆

フライドチキン ワイルドBBQバーガー

価格:単品 1,190円(税込)/セット1,490円(税込)

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティに、約185gの巨大鶏むね一枚肉を使用したジューシーでサクサクな「フライドチキン」をのせた「フライドチキン ワイルドBBQバーガー」

フレッシュなレタス、味のアクセントのピクルスとチーズソースが重ねてあります。

コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」と、ミルキーで爽やかな味わいの「アメリカンランチソース」のダブルソースで仕上げたバーガーです。

オニオンリング ワイルドBBQバーガー

価格:単品1,290円・セット1,590円(税込)

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを贅沢に2枚使ったバーガー「オニオンリング ワイルドBBQバーガー」

カリッと食感のジュワ甘「オニオンリング」、フレッシュなレタス、味のアクセントのピクルスとチーズソースが重ねられています。

コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」、ミルキーで爽やかな味わいの「アメリカンランチソース」のダブルソースで仕上げた本格バーガーです。

ハンバーガーの本場アメリカの本格的な味とボリュームを楽しめるシリーズ。

バーガーキングの「ワイルドBBQバーガー」は、2024年11月29日(金)発売です☆

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります。

※『フライドチキン ワイルドBBQバーガー』『オニオンリング ワイルドBBQバーガー』に使用されているチーズソースには辛味成分が含まれています。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止となる場合があります。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります。

