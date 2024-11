市村正親、堂本光一、井上芳雄がMC！ 114年の歴史に幕を下ろす特別番組「さよなら帝国劇場 最後の１日 THE ミュージカルデイ」が2月28日に生放送

市村正親、堂本光一、井上芳雄がMC! 114年の歴史に幕を下ろす特別番組「さよなら帝国劇場 最後の1日 THE ミュージカルデイ」が2月28日に生放送

2025年2月28日(金)、日本テレビ系全国ネットで「さよなら帝国劇場 最後の1日 THE ミュージカルデイ」が生放送される。この特別番組は、114年の歴史を持つ帝国劇場が建て替えのために幕を降ろすその日を記念し、ミュージカル界のスターたちが集結する。



帝国劇場は、ミュージカルの聖地として多くの人々に愛されてきたが、2025年2月28日にその歴史に一度幕を下ろすことが決まっている。この日を迎えるにあたり、ミュージカル界の発起人である市村正親、堂本光一、井上芳雄の3人が中心となり、ミュージカルの魅力を世代を超えて伝える企画が始動した。



番組では、発起人の3人がMCを務め、多くのミュージカルスターをゲストに迎え、「日本人が好きなミュージカルの名曲ベスト30」をテーマに、帝国劇場から生まれた歴代の名曲や秘蔵映像を紹介する。さらに、最後の帝国劇場での圧巻の生歌唱も予定されており、視聴者は感動的な瞬間を目撃することができる。



「さよなら帝国劇場 最後の1日 THE ミュージカルデイ」では、視聴者が選ぶ「日本人が好きなミュージカルの名曲ベスト30」を発表する。果たして、どの曲が1位に輝くのか、そして帝国劇場の最後の瞬間にどんな感動が生まれるのか、期待が高まる。



この特別番組は、ミュージカルファンにとっても、帝国劇場の歴史を振り返る貴重な機会となるだろう。ミュージカル界の未来を考え、過去の名曲を再評価するこのイベントは、世代を超えた感動を呼び起こすこと間違いなしだ。





■番組概要

番組名:日本テレビ系全国ネット「さよなら帝国劇場 最後の1日 THE ミュージカルデイ」

放送日:2025年2月28日(金)よる生放送

MC:市村正親、堂本光一、井上芳雄

進行:水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

スペシャルゲスト:帝国劇場に縁のあるゲスト多数予定