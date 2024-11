トリコになる人が続出!? 菓子研究家が手がける話題の絶品プリン

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

アイスもボリュームたっぷり

小伝馬町にあるコーヒースタンドに行ってきました。

プリン王子・池畑孝資

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

料理教室を併設したコーヒースタンド

すっかり日が落ちるのが早くなり、肌寒さに冬の気配を感じますね。家ではすでに極厚毛布を使用中の、プリン研究家・プリンジャーナリストのプリン王子です。今回は、まわりのプリン好きがトリコになり、こぞって通っているコーヒースタンドのプリンを紹介します。

窓が大きく入りやすい外観

小伝馬町駅から徒歩約4分のところにある「CASTOR(カストール)」は、都内では珍しい、料理教室が併設されているコーヒースタンドです。

おいしすぎる!と話題の期間限定「かぼちゃのプリン」

カウンター席が並ぶ店内

さて、そんなCASTORさんで今、食べてもらいたいのは「かぼちゃプリン」です。ずっしりとしていて小麦色のプリ肌のプリンの上に、今回は自家製ミルクアイスをトッピングしてみました。

「かぼちゃプリン」(750円)の上にミルクアイス(150円)をトッピング

白くてまんまるなアイスがかわいらしさを加速させています。かぼちゃプリンは一般的なカボチャよりも糖度の高い北海道産の栗かぼちゃを使用したこだわりのかぼちゃプリンになっています。

硬めのしっかり食感

甘さ控えめでかぼちゃ本来の甘さとホクホク感を堪能できます。こりゃおいしい! 自家製のミルクアイスはミルキーで濃厚なのにさっぱりとした後味でとっても上品。苦めなカラメルとの相性はもれなく抜群♪

実は、僕がお店に来る直前に完売となっていたことが2回もあり、食べ損なうほど人気なんです(涙)。すぐにリベンジしてなんとか食べられた時の感動ったらもうっ! 冬の終わり頃まで提供予定というのもうれしいです!

マストで食べてほしい! つやつやのカスタードプリン

「カスタードプリン」(600円)にミルクアイスをトッピング

そして、お店の顔とも言える定番メニュー「カスタードプリン」。こちらにも自家製ミルクアイスをトッピングしました。プリンはつやっつやのプリ肌のむっちりボディ! 食べる前からわかる間違いない感がこれでもかと漂っています。

とろっとかかるカラメルがおいしい

プリンはたまご、牛乳、生クリーム、砂糖、バニラビーンズといったシンプルな素材でできています。硬めでむっちりとした食感で、口どけはなめらか。シンプルですがしっかりおいしいプリンです!

プリン王子もトリコになるプリン

店主の藤野貴子さんにお話を聞きました。

プリン王子「ほんとうにCASTORさんのプリンは、東京でもトップクラスでおいしいと思っています!」

藤野さん「ありがとうございます!うれしいです」

プリン王子「さっそくなんですが、CASTORってどういう意味なんですか?」

藤野さん「直訳ですとフランス語でビーバーを指すんですが『わたしの愛しい人』という表現でもあり、父がそれにしようと決めてこの名前になりました。CASTORはもともと父が1984年に渋谷の上原で作ったフランス料理のお店でして、そこから京橋、南青山に移店して、現在は料理教室併設のコーヒースタンドとなっております」

いつも来る時に座るカウンター席

プリン王子「お父様が作られたお店の名前を引き継がれたということですね。藤野さんのご家族は料理人の家系と雑誌で知っていたのですが、詳しく伺っても大丈夫ですか?

併わせて、なぜ料理の道に進もうと思われたのか教えてください」

藤野さん「父がフランス料理店を東京で営んでいて、母は料理研究家でした。幼い頃から料理に囲まれて育ったことや、私も料理が好きだったので料理をやろうと思ってました。母はメディアにもよく出ていたこともあり家に帰るとライターさんやカメラマンさんがいるということが多かったんです。来てもらった方々にいつしか私が作ったお菓子を出すようになって、お菓子の味を褒めてもらってうれしかったのも印象に残っています。その中で、よかったら雑誌出てみない?と声をかけていただいて、そこから料理雑誌のお仕事もいただけるようになりました」

ゆっくりコーヒーが溜まっていく

プリン王子「なるべくしてなった、という感じですね。フランスに行かれていたという話を聞いたんですが、すごい行動力ですね」

藤野さん「元々父の店でデザートを作っていたんですが、お菓子の本場を見ておきたいなと思い、大学卒業後にふと思い立って身体一つでフランスに渡ったんです。自身で調べていた老舗のレストランで働きたいって直接お願いをしたら、タイミング悪くもう人を採っちゃったから無理と断られてしまったんです。行く先がなくなってしまって(笑)。 とはいっても働かないと暮らしていけないので、しばらくはバイトをしてたんです。そしたらたまたま仲良くなった子が、実は元々行きたかったレストランの方と知り合いということがわかって(笑)。即座にお願いして繋いでもらいそのレストランで1年ほどパティシエとして働きました」

コーヒーはすっきりとしておいしい

プリン王子「すごい行動力ですね! 最後にプリンのこだわりを教えてください」

藤野さん「そうですね。しいていうならば主役が引き立つようにしています。例えばかぼちゃのプリンであれば、かぼちゃの甘さやおいしさを楽しんでもらえるように、素材はシンプルにして作っています。どう調理したら引き立つかを考えてますね。実は、こういう季節もののプリンのベースはこのかぼちゃプリンで、栗や、とうもろこしのプリンなどもかぼちゃプリンを起点としたレシピで作っています」

和やかな雰囲気でお話をしてくれる藤野さん

プリン王子「CASTORのプリンは素材の味を楽しめるものが多くて僕もすごく好きです! シンプルなのにしっかりおいしい。簡単なようで難しいんですよね」

訪れる人たちをトリコにする菓子研究家・藤野貴子さんのこだわりプリン。明るく優しいお店の雰囲気や、藤野さん一家のあたたかさがプリンの味に出ていました。お父様から始まった「CASTOR」は今年で創業40年とのこと。「CASTOR」は今日も訪れる人々を幸せにしています。

<店舗情報>◆CASTOR住所 : 東京都中央区日本橋本町4-13-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

