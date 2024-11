「ミニオン」と「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」のスイーツ「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」が登場!

パッケージや、ふっくらとしたスポンジの触り心地が再現された「ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット」がラインナップされます。

銀のぶどう ガチャ「ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット」

価格:1回300円(税込)

発売日:2024年11月下旬以降順次

種類:全5種

サイズ:約6.5cm

販売店舗:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

グレープストーンが展開する「銀のぶどう」から誕生した、「ミニオン」とコラボレーションした関西エリア限定のスイーツブランド「ミニオンinカンサイ」

そんな「ミニオンinカンサイ」のスイーツ「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」が、見た目も感触も本物そっくりになって「ガチャ」に登場します!

かわいいパッケージをはじめ、ケーキの曲線をイメージさせるふっくらとしたスポンジの触り心地に至るまでをミニチュアサイズで再現。

フィギュアはお菓子と同様に5種類の絵柄で展開されます。

パッケージ箱や紙袋のデザインがプリントされたプレート付きです☆

ボブ

虫一匹すら傷つけられない優しさの持ち主「ボブ」

パッケージの無邪気な表情もポイントです。

ケビン

「ミニオン」たちのリーダーである、仕切り屋タイプの「ケビン」

チャームポイントの頭の毛も描かれています。

スチュアート

グループの中でも反骨心にあふれる、一つ目の「スチュアート」

眉毛やにっこりと笑う表情がポイントです。

カール

頭に生えたふわふわな毛がチャームポイントの「カール」

上を向いているような表情に注目です。

デイブ

サイドに分けたヘアスタイルが特徴的な「デイブ」

「デイブ」の明るい性格が表れた笑顔がポイントです。

「ミニオン」の人気スイーツがスクイーズマスコットになってガチャに登場。

「ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット」は、2024年11月下旬以降順次発売予定です☆

コラボを記念した10種類のオリジナル絵柄!東京ばな奈ワールド『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』 コラボを記念した10種類のオリジナル絵柄!東京ばな奈ワールド『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』 続きを見る

ドラミちゃんやひみつ道具も!東京ばな奈ワールド『ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』リニューアル ドラミちゃんやひみつ道具も!東京ばな奈ワールド『ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』リニューアル 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボブやケビンなど5種類!銀のぶどう ガチャ『ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット』 appeared first on Dtimes.