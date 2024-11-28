【神奈川県横浜市】GENOVAが、松井大輔氏の引退試合に協賛！ユニフォームにスポンサーロゴを掲載



2023シーズンをもって現役を引退した、サッカー元日本代表、現横浜FCフットボールアカデミースクールコーチの松井大輔氏の引退試合「-Le dernier dribble(最後のドリブル)-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜」が、12月15日(日)、神奈川県横浜市にあるニッパツ三ツ沢球技場で開催される。

ヘルスケアテック企業「GENOVA」は、この引退試合を協賛企業として応援する。

ユニフォームにスポンサーロゴを掲載

[caption id="attachment_1253010" align="aligncenter" width="300"] ©︎YOKOHAMA FC[/caption]

「-Le dernier dribble(最後のドリブル)-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜」は、14時キックオフ予定。MATSUI FRIENDSとJAPAN DREAMSが対戦する。

今回の協賛により、引退試合で両チームの選手が着用するユニフォームの背中(下部)に「Medical DOC」のスポンサーロゴが入る。



当日は、MATSUI FRIENDSのFPユニフォームと、



GKユニフォーム、



JAPAN DREAMSのFPユニフォーム、



GKユニフォームの背中(下部)をチェックしてみて。

また、試合の詳しい情報やチケットについては、下記の特設ページで確認を。

GENOVAについて

GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、サービスを提供しているヘルスケアテック企業。

日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う、健康寿命増進と適切な医療アクセスの必要性という社会課題を解決すべく活動している。

同社の提供するサービスで患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、ヒトと医療をつないで健康な社会を創るという。

「-Le dernier dribble(最後のドリブル)-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜」に足を運び、松井氏のプレーを目に焼き付けるとともに、「Medical DOC」のスポンサーロゴが入ったユニフォームにも注目してみて。

■-Le dernier dribble(最後のドリブル)-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜

日時：12月15日(日)14:00キックオフ予定

開催場所：ニッパツ三ツ沢球技場

住所：神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1

特設サイト：https://yokohamafc.com/special-daisukematsui

GENOVA 公式HP：https://genova.co.jp

(ソルトピーチ)