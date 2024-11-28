ÕôÎ¶»³ÁñÄí±à¤ò°ìÈÌ¸ø³«¡¡¥Ë¥È¥êHD¡¢µþÅÔ
¡¡¥Ë¥È¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÆîÁµ»û¤Îµì¶Æâ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡ÖÕôÎ¶»³ÁñÄí±à¡×¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò»Ï¤á¤¿¡£2010Ç¯¤«¤é¥Ë¥È¥êHD¤¬½êÍ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼è°úÀè¤ò¾·¤¯·ÞÉÐ´Û¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹¤¬¸ø³«¤ò·è¤á¤¿¡£Í½ÌóÉÔÍ×¤ÇÆþ¾ìÎÁ¤Ï2Àé±ß¡£
¡¡¡ÖÕôÎ¶»³Áñ¡×¤Ï1896Ç¯¤Ë»§ËàÈÍ½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È°Ë½¸±¡·ó¾ï¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Äí¤ÏÆüËÜÄí±à¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼·ÂåÌÜ¾®Àî¼£Ê¼±Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¤òµþÅÔ¤Þ¤ÇÁ÷¤ëÁÂ¿å¤«¤é°ú¤Æþ¤ì¤¿¿å¤ÇÂì¤äÃÓ¤òÂ¤¤Ã¤¿¡£¹¤µ¤ÏÌó5900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼ç²°¤Ê¤É¤âÍèÇ¯½Õ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£