お得な限定チケットや超豪華アーティストによるライブも！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2025』
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンが、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を2025年も開催！
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでしか味わえない体験で、一生の思い出を作って欲しいとの想いを込めて、お得な『ユニ春』限定チケット2種が発売されるほか、大人気の超豪華アーティストが集結する『ユニ春！ライブ 2025』の開催も決定しました！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2025』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
開催期間：2025年2月1日（土）〜4月6日（日）
チケット内容：【ユニ春限定】1デイ学割パス
販売期間：2024年12月2日（月）〜2025年4月6日（日）
入場期間：2025年2月1日（土）〜4月6日（日）
対象者：中学生以上の学生で、『学生証（原本）』または『生徒手帳（原本）』をお持ちの方
※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象です
価格：割引後価格 7,600円(税込)〜9,900円(税込）
※割引前価格 8,600円(税込)〜10,900円(税込)
販売場所：WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB（12月17日（火）販売開始）
注意事項：
※チケットはパークでの販売はありません
※「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」以外へアップグレードする際、学割は適用されません
※詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード
販売期間：2024年12月2日（月）〜2025年4月6日（日）
購入方法
STEP1：「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入ください
STEP2：上記のチケットで入場後、年間パス・センターで「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」との差額を支払い、アップグレードしてください
販売場所：年間パス・センター
※チケットを直接購入することはできません。「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入しパークへ入場後、年間パス・センターでのアップグレードが必要です
有効期間：年間パス・センターでアップグレードしてから1年間利用できます。
※除外日は約90日あります
対象者：中学生以上の学生で、『学生証（原本）』または『生徒手帳（原本）』をお持ちの方
※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象です
価格：割引後価格 19,000円（税込）
※割引前価格 21,000円(税込）
注意事項：
※チケットはパークでの販売はありません
※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできません
※「【ユニ春限定】1デイ学割パス」以外の他のチケットからのアップグレードはできません
※販売期間中、購入方法が変更になる場合があります
※詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンが、お得な学生限定チケットなどのさまざまなプログラムによって、学生の“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を応援する『ユニ春 2025』を開催。
2025年は、学生を対象に「1デイ学割パス」および「学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」が特別価格で提供される、お得な『ユニ春』限定チケットが2種類発売されます。
さらに、大人気の超豪華アーティストが集結する『ユニ春！ライブ 2025』の開催も決定！
『ユニ春』期間中、グラマシーパークの特設ステージで、超興奮のスペシャルライブが実施されます。
学生限定プライスの「1デイ・スタジオ・パス」＆「年間パス」の販売や豪華アーティスト出演のスペシャルライブが実施されるスペシャル企画。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年2月1日より開催される『ユニ春 2025』の紹介でした☆
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