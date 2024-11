ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を2025年も開催!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない体験で、一生の思い出を作って欲しいとの想いを込めて、お得な『ユニ春』限定チケット2種が発売されるほか、大人気の超豪華アーティストが集結する『ユニ春!ライブ 2025』の開催も決定しました!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2025』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年2月1日(土)〜4月6日(日)

チケット内容:

【ユニ春限定】1デイ学割パス販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年4月6日(日)入場期間:2025年2月1日(土)〜4月6日(日)対象者:中学生以上の学生で、『学生証(原本)』または『生徒手帳(原本)』をお持ちの方※大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象です価格:割引後価格 7,600円(税込)〜9,900円(税込)※割引前価格 8,600円(税込)〜10,900円(税込)販売場所:WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社(宿泊者限定)、株式会社JTB(12月17日(火)販売開始)注意事項:※チケットはパークでの販売はありません※「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」以外へアップグレードする際、学割は適用されません※詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年4月6日(日)購入方法STEP1:「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入くださいSTEP2:上記のチケットで入場後、年間パス・センターで「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」との差額を支払い、アップグレードしてください販売場所:年間パス・センター※チケットを直接購入することはできません。「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入しパークへ入場後、年間パス・センターでのアップグレードが必要です有効期間:年間パス・センターでアップグレードしてから1年間利用できます。※除外日は約90日あります対象者:中学生以上の学生で、『学生証(原本)』または『生徒手帳(原本)』をお持ちの方※大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象です価格:割引後価格 19,000円(税込)※割引前価格 21,000円(税込)注意事項:※チケットはパークでの販売はありません※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできません※「【ユニ春限定】1デイ学割パス」以外の他のチケットからのアップグレードはできません※販売期間中、購入方法が変更になる場合があります※詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、お得な学生限定チケットなどのさまざまなプログラムによって、学生の“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を応援する『ユニ春 2025』を開催。

2025年は、学生を対象に「1デイ学割パス」および「学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」が特別価格で提供される、お得な『ユニ春』限定チケットが2種類発売されます。

さらに、大人気の超豪華アーティストが集結する『ユニ春!ライブ 2025』の開催も決定!

『ユニ春』期間中、グラマシーパークの特設ステージで、超興奮のスペシャルライブが実施されます。

学生限定プライスの「1デイ・スタジオ・パス」&「年間パス」の販売や豪華アーティスト出演のスペシャルライブが実施されるスペシャル企画。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年2月1日より開催される『ユニ春 2025』の紹介でした☆

エントランス初公開&先行オープン開始!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』 エントランス初公開&先行オープン開始!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』 続きを見る

四次元の世界を一緒に大冒険!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』 四次元の世界を一緒に大冒険!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』 続きを見る

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. (s24)

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

© Nintendo

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お得な限定チケットや超豪華アーティストによるライブも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2025』 appeared first on Dtimes.