【チャンピオンズＣ】連覇がかかるレモンポップは１枠２番 逆転を狙うウィルソンテソーロは４枠８番 枠順決定
◆第２５回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月１日、中京・ダート１８００メートル）＝１１月２８日
出走馬１６頭の枠順が、２８日午後に決定した。昨年の当レースを勝ち、ここがラストランとなるレモンポップ（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）は１枠２番に決まった。レース後には引退式を控えており、史上２頭目の連覇を達成して有終の美を飾れるか。鞍上は引き続き坂井瑠星騎手。
前走のＪＢＣクラシックでＧ１級初勝利となったウィルソンテソーロ（牡５歳、美浦・小手川準厩舎、父キタサンブラック）は４枠８番からのスタート。昨年の２着馬だが、１年でかなり力をつけた。ここも川田将雅騎手とのコンビで挑む。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）クラウンプライド 牡５ ５８ 横山 武史
（２）レモンポップ 牡６ ５８ 坂井 瑠星
（３）ハギノアレグリアス 牡７ ５８ 岩田 望来
（４）ペプチドナイル 牡６ ５８ 藤岡 佑介
（５）ペイシャエス 牡５ ５８ 横山 和生
（６）ドゥラエレーデ 牡４ ５８ ライアン・ムーア
（７）セラフィックコール 牡４ ５８ クリスチャン・デムーロ
（８）ウィルソンテソーロ 牡５ ５８ 川田 将雅
（９）テーオードレフォン 牡５ ５８ 三浦 皇成
（１０）アーテルアストレア 牝５ ５６ 菱田 裕二
（１１）ミトノオー 牡４ ５８ 松山 弘平
（１２）サンライズジパング 牡３ ５６ 武 豊
（１３）ミックファイア 牡４ ５８ クリストフ・ルメール
（１４）スレイマン 牡６ ５８ 斎藤 新
（１５）グロリアムンディ 牡６ ５８ 北村 宏司
（１６）ガイアフォース 牡５ ５８ 長岡 禎仁