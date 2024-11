「2024年JOYSOUND カラオケ年間ランキング」(※1)が発表され、2024年発売曲で最も歌われたのはTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OPテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」が1位に輝いた。このランキングは、エクシングの業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ、および「UGA」シリーズにて、2024年1月1日〜11月15日の期間に歌唱された楽曲の回数に基づき集計したデータになる。

まずは、2024年に発売された曲だけで集計したランキングを紹介しよう!◆2024年発売曲ランキング(総合)今年を代表する1曲となったのは、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OPテーマで、独特のダンスと一度聴いたら耳から離れない中毒性で一大ブームを巻き起こしたCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」。2位にはドラマ『Eye Love You』主題歌のOmoinotake「幾億光年」がランクインしたほか、4位 友成空「鬼ノ宴」、7位 星街すいせい「ビビデバ」、8位 こっちのけんと「はいよろこんで」など、SNSで話題となった楽曲が上位を占める結果に。中島健人、キタニタツヤからなるユニット・GEMNが手掛け、TVアニメ『【推しの子】』第2期OP主題歌の「ファタール」は19位を獲得した。【01】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts『マッシュル-MASHLE-』【02】幾億光年/Omoinotake【03】ライラック/Mrs. GREEN APPLE『忘却バッテリー』【04】鬼ノ宴/友成空【05】晴る/ヨルシカ『葬送のフリーレン』【06】タイムパラドックス/Vaundy『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』【07】ビビデバ/星街すいせい【08】はいよろこんで/こっちのけんと【09】相思相愛/aiko『劇場版 名探偵コナン 100万ドルの五稜星』【10】オレンジ/SPYAIR『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』【11】I wonder/Da-iCE【12】さよーならまたいつか!/米津玄師【13】オーバーライド/吉田夜世【14】ナハトムジーク/Mrs. GREEN APPLE【15】夢幻/MY FIRST STORY×HYDE『「鬼滅の刃」柱稽古編』【16】混沌ブギ/jon-YAKITORY【17】人マニア/原口沙輔【18】しなこワールド/しなこ【19】ファタール/GEMN『【推しの子】』【20】最上級にかわいいの!/超ときめき・宣伝部◆アニメ/特撮/ゲームランキングTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OPテーマでありながら、アニメファンの垣根を越えて大ブレイクを果たしたCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」が堂々の1位を獲得! TVアニメ『【推しの子】』OP主題歌のYOASOBI「アイドル」は2位、TVアニメ『薬屋のひとりごと』OPテーマの緑黄色社会「花になって」は、昨年の圏外から5位にランクイン。1996年に放送されたTVアニメ『ドラゴンボールGT』OPテーマで、映画『ドラゴンボール 最強への道』主題歌のFIELD OF VIEW「DAN DAN 心魅かれてく」は、昨年30位から14位にランクアップを果たした。【01】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts『マッシュル-MASHLE-』【02】アイドル/YOASOBI『【推しの子】』【03】残酷な天使のテーゼ/高橋洋子『新世紀エヴァンゲリオン』【04】ひまわりの約束/秦 基博(ハタ・モトヒロ)『STAND BY ME ドラえもん』【05】花になって/緑黄色社会『薬屋のひとりごと』【06】私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED/Ado『ONE PIECE FILM RED』【07】世界が終るまでは…/WANDS『スラムダンク』【08】ライラック/Mrs. GREEN APPLE『忘却バッテリー』【09】青のすみか/キタニタツヤ『呪術廻戦 懐玉・玉折』【10】シングルベッド/シャ乱Q『D・N・A2〜何処かで失くしたあいつのアイツ〜』【11】虹/菅田将暉『STAND BY ME ドラえもん 2』【12】タッチ/岩崎良美『タッチ』【13】ミックスナッツ/Official髭男dism『SPY×FAMILY』【14】DAN DAN 心魅かれてく/FIELD OF VIEW『ドラゴンボールGT』【15】インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE『炎炎ノ消防隊』【16】夢をかなえてドラえもん/mao『ドラえもん』【17】炎/LiSA『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』【18】残響散歌/Aimer『「鬼滅の刃」遊郭編』【19】新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)/Ado『ONE PIECE FILM RED』【20】晴る/ヨルシカ『葬送のフリーレン』◆2024年発売曲ランキング(アニメ/特撮/ゲーム)首位のCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)を筆頭に、Mrs. GREEN APPLE、ヨルシカなど、幅広いジャンルのアーティストがアニメ主題歌を手掛けることで、アニメファンにとどまらない、幅広い層から高い支持を集める傾向に。「タイムパラドックス」「相思相愛」「オレンジ」「FREEDOM」と、劇場版の主題歌がTOP10に4曲ランクインしており、作品の盛り上がりとともに主題歌にも注目が集まっている。【01】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts『マッシュル-MASHLE-』【02】ライラック/Mrs. GREEN APPLE『忘却バッテリー』【03】晴る/ヨルシカ『葬送のフリーレン』【04】タイムパラドックス/Vaundy『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』【05】相思相愛/aiko『劇場版 名探偵コナン 100万ドルの五稜星』【06】オレンジ/SPYAIR『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』【07】夢幻/MY FIRST STORY×HYDE『「鬼滅の刃」柱稽古編』【08】ファタール/GEMN『【推しの子】』【09】カーテンコール/優里『僕のヒーローアカデミア』【10】FREEDOM/西川貴教 with t.komuro『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』◆楽曲ランキング(総合)2020年にリリースされ、今や男女問わず、幅広い世代から支持される1曲となったVaundy「怪獣の花唄」が、2年連続で首位を獲得! 今年、世界的な大ヒットを記録したCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」は、カラオケでも3月から16週にわたって週間ランキング1位を独占する驚異的な勢いで、2位にランクイン!昨年の圏外から3位に急浮上と大快挙を遂げたtuki.「晩餐歌」をはじめ、SNSや動画サイトから人気に火が付いた楽曲が多数ランクインしたほか、ポルノグラフィティ「サウダージ」、椎名林檎「丸ノ内サディスティック」などのリバイバル楽曲も根強い人気を誇っている。【01】怪獣の花唄/Vaundy【02】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts『マッシュル-MASHLE-』【03】晩餐歌/tuki.【04】アイドル/YOASOBI『【推しの子】』【05】残酷な天使のテーゼ/高橋洋子『新世紀エヴァンゲリオン』【06】ドライフラワー/優里【07】マリーゴールド/あいみょん【08】サウダージ/ポルノグラフィティ【09】ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE【10】さよならエレジー/菅田将暉【11】水平線/back number【12】高嶺の花子さん/back number【13】丸ノ内サディスティック/椎名林檎【14】シンデレラボーイ/Saucy Dog【15】小さな恋のうた/MONGOL800【16】幾億光年/Omoinotake【17】チェリー/スピッツ【18】青と夏/Mrs. GREEN APPLE【19ひまわりの約束/秦 基博(ハタ・モトヒロ)『STAND BY ME ドラえもん』