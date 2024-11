ドミノ・ピザに、「スヌーピー」とコラボレーションした「わくわくセット」が期間限定で登場!

ピザ1枚とポテナゲ、ドミノ・ピザオリジナルの「スヌーピー」デザインプレートの3点セットです☆

ドミノ・ピザ「スヌーピー」コラボ「わくわくセット」

価格:お持ち帰り 2,190円(税込)〜・デリバリー2,690円(税込)〜

販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年1月13日(月)

セット内容:お好きなピザ ピザ1枚・ポテナゲ(ポテトフライ、チキンナゲット)1個・<オリジナルプレート>スヌーピープレート 1枚

ドミノ・ピザに、「スヌーピー」とコラボした「わくわくセット」が登場!

家族やみんなでピザを囲んで食べる「わくわくする」時間をアツアツのピザと共に過ごしてほしいという想いが込められています。

スヌーピープレートは、子どもから大人まで幅広く愛される「スヌーピー」と、ドミノ・ピザが特別にコラボレーションしたオリジナルデザイン。

「チャーリー・ブラウン」が「スヌーピー」に赤いごはん皿を渡す様子の絵柄と、「スヌーピー」と「ウッドストック」がおしゃべりをする絵柄の2種類がランダムでついてきます。

また、子どもが大好きなポテトフライとチキンナゲットのセット「ポテナゲ」もついてくるので、ご家族でピザをご注文する際にぴったりです。

クリスマスや年末年始など、人と集まることが多い冬の時期にスヌーピープレートと一緒に、アツアツのピザを囲む幸せなお食事の時間を楽しめます。

※2種類の絵柄は、提供開始時期が異なります。また絵柄は選べません

※お持ち帰り半額を含む、その他のクーポン・割引・セット商品との併用はできません

※数量限定です

※ビジュアル表示価格はSサイズ、シンプルレンジのピザを選んだ場合です

※ピザの種類、サイズによって追加料金が発生します

ドミノ・ピザ台場店(東京) クリスマス装飾

期間:2024年11月28日(木)〜12月25日(水)

店舗:ドミノ・ピザ台場店(東京)

オープン以来、毎年クリスマスシーズンに合わせてイルミネーションなどのクリスマス装飾が施されているドミノ・ピザ台場店。

2024年は「スヌーピー」とのコラボを記念し、期間限定で「スヌーピー」コラボのクリスマス装飾が登場します。

外観は煌びやかなイルミネーションに「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」が目を引くデザインに。

店内中央のツリーの元にはかわいい「スヌーピー」のぬいぐるみが飾られ、周りには「スヌーピー」をはじめとするピーナッツの仲間たちがクリスマスを楽しむホリデー感溢れるデザインが施されています。

イートインスペースが併設されている台場店は「スヌーピー」と一緒に、できたてアツアツのピザを店内で楽しめるため、クリスマスパーティーにもぴったりです。

お好きなピザ1枚とポテト、チキンナゲットに、「スヌーピー」デザインのプレートが付いてくるセット。

ドミノ・ピザの「スヌーピー」コラボ「わくわくセット」は、2024年12月2日(月)から2025年1月13日(月)の期間販売されます☆

