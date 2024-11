YOSHIKIが初監督を務め、日本を含む世界各国で公開された音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』が、12月13日より Prime Videoにて日本国内独占配信されることが決定した。『YOSHIKI:UNDER THE SKY』は、ハリウッドで制作されYOSHIKIが初監督を務めた全世界プロジェクト。時代の最先端を行く総勢10の世界的な著名アーティストが集まり、愛する人を失った痛みや音楽の癒しの力を通じて、国境を越えた多様な人々がひとつになるという感動的な旅を描いた。今年10月に今作の特別版DVD/Blu-rayの予約が米国で開始された際には、米Amazonのドキュメンタリー部門ランキングにて一位を獲得していた。

