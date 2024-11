ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートが映えてかわいい、ディズニーデザイン「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,690円(税込)

サイズ:幅約24.3、奥行約18、高さ約1.5cm

主材:PET樹脂、ABS樹脂(ウレタン塗装)

耐熱温度:140℃

耐冷温度:-20℃

電子レンジ使用可

食器洗浄機使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ありそうでなかった小さめサイズのトレイ。

マグカップなどの小さなものを乗せるのにぴったりのサイズ感で、飲み物などを乗せたまま電子レンジに入れることができます◎

また、食洗機に対応しているのも便利なポイント。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

それぞれくすみがかった優しい色味になっています!

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのトレイ。

ブラウン×グリーンの色使いが大人っぽくて素敵☆

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が仲良く楽しそうにおしゃべりをしている姿にほっこり!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのトレイ。

お花に囲まれている「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」の姿が愛らしさ満点!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」たちそれぞれの表情やポーズにも注目です。

四隅にはハニーポットもデザインされています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのトレイ。

水色が基調で爽やかな雰囲気☆

中央には「ベイマックス」、さらに「ベイマックス」の上でくつろいでいる猫の「モチ」の姿もデザインされています。

© Disney

アートは手書き風タッチで表現され、シンプルな色合いであたたかみがあります◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

トレイは、電子レンジに対応しているので、飲み物や食べ物を乗せたままそのまま温めOK!

小さめサイズなので様々なシーンで重宝しそう。

キャラクターアートが映えて可愛い、ディズニーデザイン「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くすみカラーのミッキー&ミニー・プーさん・ベイマックス!ベルメゾン ディズニー「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ」 appeared first on Dtimes.