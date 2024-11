ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「くまのプーさん」の優しいアートが施された、ディズニーデザイン「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

サイズ:約43×63cm用

品質:ポリエステル100%

合わせ式

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの枕カバー。

洗い替えに便利な2枚セットです。

いろいろな表情をした「くまのプーさん」とミツバチとドットの総柄デザインで、やさしい色合いなので寝室が穏やかな雰囲気に!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さりげなく「くまのプーさん」のアートがあしらわれたタグも付いています。

気持ちよさそうに寝ている「くまのプーさん」の姿にほっこり◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

生地は、メルトロ素材を使ったなめらかな肌ざわり。

ボリュームがあってふんわり、空気を含んで保温力もアップ☆

密度高く編み上げられているので肌ざわりがしっとりとしています。

© Disney

「メルトロ」は、ベルメゾンオリジナルの寒い季節のためのファブリックシリーズです。

極細マイクロファイバーを使ったなめらかで包み込まれるような肌触りは、まさに想像以上。

朝まで気持ちよく眠れそう!

「くまのプーさん」の優しいアートが施された、ディズニーデザイン「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くまのプーさんとミツバチのほっこりアート!ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」 appeared first on Dtimes.