ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、パーク内のレストランで使用したポテトの揚げ油などの廃食油から生成されたバイオディーゼル燃料混合軽油のボートエンジン燃料としての利用を開始。

巨大な人喰いザメに襲われる恐怖のボートツアー・アトラクション「Jaws(ジョーズ)」にゲスト30名を特別に招待し、パーク初となる再生利用エネルギーを活用したアトラクションの初運航が実施されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Jaws(ジョーズ)」ボートツアー バイオ燃料運行開始

2024年11月22日より新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進している「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

「LOVE HAS NO LIMIT」の一環として、パーク内のレストランで使用したポテトの揚げ油などの廃食油から生成されたバイオディーゼル燃料混合軽油のボートエンジン燃料としての利用が開始されています。

開始に合わせ、1975年に公開された映画『ジョーズ』の海を舞台にした、巨大な人喰いザメに襲われる恐怖のボートツアー・アトラクション「Jaws(ジョーズ)」にゲスト30名を特別に招待。

パーク初となる再生利用エネルギーを活用したアトラクションの初運航をいち早く体験されました。

「循環型社会推進プロジェクト」:バイオディーゼル燃料の利用について

初出航に参加した招待ゲストと同日開催したLOVE HAS NO LIMITチャリティ売上の寄付目録贈呈式に登壇された大阪府 渡邉繁樹 副知事、合同会社ユー・エス・ジェイ 村山卓 執行役員副社長CMOが記念撮影に参加する様子。

年間約189トンに上る、パーク内のレストラン28施設で利用される食用油。

これから生じる廃食油は精製時に不純物として10%が除去され、蒸留処理時にでるグリセリン成分10%分を洗剤にリサイクルし、最終的には約80%がバイオディーゼル燃料に生まれ変わります。

バイオディーゼル燃料は軽油と混合し、バイオディーゼル燃料5%混合軽油として利用。

ボートツアー形式のアトラクション「Jaws(ジョーズ)」で、使用する燃料は年間約8千リットルです。

それらの利用によるCO2削減量は年間17トンに上り、これは約1,976本の杉の木が1年間に吸収するCO2量に匹敵。

残りの約16万リットルは他社にて活用される予定です。

パーク初となる再生利用エネルギーを活用したアトラクション。

バイオ燃料での運行を開始した、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Jaws(ジョーズ)」ボートツアーの紹介でした。

