【サーティワン福袋 2025】モバイルオーダー予約期間:12月10日10時~12月29日 ※なくなり次第終了店頭受取:2025年1月1日~1月7日店舗販売:2025年1月1日~期間限定販売 ※なくなり次第終了価格:3,500円/2,500円

B‐R サーティワン アイスクリームは、「サーティワン福袋 2025」のモバイルオーダー予約を12月10日10時より開始する。期間は12月29日まで。店舗での販売は2025年1月1日から。

福袋は3,500円と2,500円の2種が用意され、いずれもスマホ限定の電子チケットと、アイスが可愛くデザインされたグッズがセットになっている。

3,500円の福袋にはクーラーランチバッグ、ミニクリアポーチと、電子チケット500円券✕7枚(計3,500円分)、2,500円の福袋にはデザートケース 大小(1セット)と電子チケット500円券✕5枚(計2,500円分)が入っている。

モバイルオーダー予約、店舗販売とも、なくなり次第販売は終了となる。モバイルオーダー予約の店舗受取は2025年1月1日から1月7日まで。なお、電子チケット有効期間は、2025年1月1日から6月30日までとなっている。

□「サーティワン福袋 2025」のページ

サーティワン福袋 2025(3,500円)

内容:クーラーランチバッグ、ミニクリアポーチ、電子チケット500円券✕7枚(計3,500円分)

クーラーランチバッグ

ミニクリアポーチ

サーティワン福袋 2025(2,500円)

内容:デザートケース 大小(1セット)、電子チケット500円券✕5枚(計2,500円分)

デザートケース 大小(1セット)

(C) B-R 31 ICE CREAM CO., LTD. All rights reserved.