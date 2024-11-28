Netflix『timelesz project -AUDITION-』和気あいあいと練習を重ねるREDチームに、菊池風磨がある言葉を放つ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■チーム内の年齢差は最も大きいが、最も平和なREDチームの3次審査の日々に密着

9月13日よりNetflixにて世界独占配信がスタートした『timelesz project -AUDITION-』。

エントリー数1万8,922件の中から、1次・2次審査を経て36人になった候補生たちが挑むのは、9人4チーム（RED、BLUE、GREEN、YELLOW）となり、3日間で課題曲のパフォーマンスを仕上げるという、過酷な3次審査。

11月29日22時に配信開始となる「episode 06 葛藤 -Part4-」では、チーム内の年齢差は最も大きいが、最も平和なREDチームの3次審査の日々に密着。

REDチームの課題曲はSMAPの「SHAKE」。

ダンスインストラクターの経験がある上野凌大（ウエノリョウタ）をリーダーとし、timelesz project候補生・最年少の浅井乃我（アサイノア）、Sexy Zone時代からコンサートは皆勤賞という松田和季（マツダカズキ）など個性的な顔ぶれが揃うREDチーム。和気あいあいと練習を重ねるREDチームを見て、菊池風磨が放った言葉とは――。

そして、4組のパフォーマンス審査が終了し、いよいよ3次審査通過者が発表。3次審査冒頭で伝えられたとおり、通過者は36人中15人。いったいどの候補生が通過するのか!?

このあと複数回の審査が実施され、2025年初旬に新メンバーが決定する本プロジェクト。公式YouTube、公式SNSではその模様を一部確認することができる。

配信情報

Netflix『timelesz project -AUDITION-』

11/29（金）22:00～ ※episode 06

※2025年初頭まで複数回の配信を予定

※海外の配信開始日は調整中

リリース情報

2024.11.20 ON SALE

timelesz

SINGLE「because」

2025.01.22 oON SALE

timelesz

Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2024 episode0』

timelesz project

公式サイト

https://timelesz-project.com/

公式X（旧Twitter）

https://x.com/timelesz_proj

公式Instagram

https://www.instagram.com/timelesz_project/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/