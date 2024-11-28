これなら買いたい。EcoFlowのソーラーパネル付きポタ電が2万8000円だった！ #Amazonブラックフライデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月27日0時から11月28日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー先行セール」を開催中。
現在、Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル25%オフや3万円ちょっとのEcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 45Wなど、ポータブル電源のアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月28日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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ストラップ付属で便利なAnkerのポータブル電源や、軽量コンパクトなソーラーパネルがセール特価で登場！
Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル 太陽光パネル USB対応 2ポート スマホ充電用 防塵防水IP65
5,990円
（25％オフ）
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Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
23,990円
（31％オフ）
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Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5時間満充電 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC 計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
17,990円
（28％オフ）
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＞＞Ankerポータブル電源のセール対象商品一覧を見る
35％オフも。キャンプや災害時に活躍するEcoFlowのポータブル電源が軒並みセール特価に！
EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Max 512Wh 大容量 60分満充電 / リン酸鉄リチウムイオン電池/アプリ遠隔操作/液晶大画面/AC定格500W /サージ1000W / USB-A/USB-C キャンプ 停電対策 防災グッズ アウトドア
35,695円
（8％オフ）
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EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC定格300W /サージ600W USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3)
20,085円
（35％オフ）
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EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 45W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC定格300W サージ600W キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ
30,810円
（7％オフ）
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EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 60W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC定格300W/サージ600W キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ
34,385円
（32％オフ）
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＞＞EcoFlowのセール対象商品一覧を見る
コンパクトサイズで手軽に持ち運びができる、Jackeryのポータブル電源が大特価セール中！
Jackery Explorer 100 Plus ポータブル電源 31000mAh モバイルバッテリー 99.2Wh/128W 飛行機に持ち込みが可能 リン酸鉄 小型 1.8時間でフル充電 USB出力 家庭用 アウトドア用
11,130円
（30％オフ）
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Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ
26,240円
（20％オフ）
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Jackery ポータブル電源 400 大容量 112200mAh/400Wh 家庭用 バックアップ電源 節電 停電対策 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 非常用電源 ソーラー充電 ジャクリ 400
34,510円
（30％オフ）
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＞＞Jackeryのセール対象商品一覧を見る
最大40％オフも。軽量なのにパワフルなBLUETTI ポータブル電源をお得に買えるチャンス！
BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W APP遠隔操作 EPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ LEDライト付き ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
23,800円
（40％オフ）
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BLUETTI ポータブル電源 AC50B 448Wh/700W 急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 1050W エコモード機能 リン酸鉄リチウム AC100V出力*2 純正弦波 PD65W USB-C MPPT制御 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 50Hz/60Hz対応
39,800円
（33％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazonブラックフライデー先行セール」