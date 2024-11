セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 ぶらさがりマスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 ぶらさがりマスコット

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約7×2×10cm

種類:全3種(ピーター・パン、ティンカー・ベル、ウェンディ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、世界中で愛される、ディズニー作品『ピーター・パン』に登場するキャラクターたちをデザインした”ぶらさがりマスコット”が登場。

持ち物にぶら下げることで、手の平サイズのマスコットたちが空を飛んでいるシーンを再現できます。

「ピーター・パン」「ティンカー・ベル」「ウェンディ」が展開される、全種類集めたくなるマスコットです☆

ピーター・パン

右手を挙げて空を飛ぶポーズの「ピーター・パン」

キリッとした表情がかっこいいマスコットです!

ティンカー・ベル

妖精「ティンカー・ベル」の姿もかわいらしくマスコットで再現。

カバンなどに取り付けて、一緒におでかけしたくなります☆

ウェンディ

優しい表情が印象的な「ウェンディ」のマスコット。

内側にカールした前髪など「ウェンディ」の特徴をしっかり捉えています。

空を飛んでいるような「ピーター・パン」「ティンカー・ベル」「ウェンディ」のマスコット。

セガプライズの『ピーター・パン』 ぶらさがりマスコットは、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

