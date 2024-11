セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer. “オラフ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer. “オラフ”

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約40×30×60cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに、『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」の大きなぬいぐるみが登場!

ほんのり赤く染まったほっぺや、トレードマークの前歯がポイントです。

お行儀よくちょこんと座るかわいい姿にも癒やされます。

腰にあしらわれた、雪の結晶も注目ポイント。

石のボタンや枝で出来た腕、にんじんのお鼻もしっかり再現されたぬいぐるみです。

ほっぺを赤くしながらお座りする、「オラフ」のかわいいぬいぐるみ。

セガプライズの『アナと雪の女王』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer. “オラフ”は、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

