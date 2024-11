ハロー!プロジェクトに所属するモーニング娘。'24が11月27日、約3年8ヶ月ぶり通算17枚目のオリジナルアルバム『Professionals-17th』をリリースした。発売当日には“東京・池袋 サンシャインシティ 噴水広場”でアルバム発売記念イベントが開催された。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。なお、メンバーの野中美希は新型コロナウイルス陽性と診断されたため欠席となった。

■<Hello! Project 2025 Winter Fes.「各」「合」>

出演:モーニング娘。'25 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル

1月02日(木) 品川ステラボール (東京)

1月03日(金) 品川ステラボール(東京)

1月04日(土) 品川ステラボール (東京)

1月05日(日) 品川ステラボール (東京)

1月18日(土) 仙台サンプラザホール (宮城)

1月25日(土) オリックス劇場 (大阪)

1月26日(日) オリックス劇場 (大阪)

2月08日(土) Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知)

2月09日(日) Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知)

2月15日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru (北海道)

2月24日(月) 福岡サンパレス ホテル&ホール (福岡)

3月01日(土) 広島文化学園HBG ホール (広島)

https://www.helloproject.com/beyooooonds/event/detail/afa7bb415955ea3d1ff307d22a41bce7e831b0b0/

出演:モーニング娘。'25 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル1月02日(木) 品川ステラボール (東京)1月03日(金) 品川ステラボール(東京)1月04日(土) 品川ステラボール (東京)1月05日(日) 品川ステラボール (東京)1月18日(土) 仙台サンプラザホール (宮城)1月25日(土) オリックス劇場 (大阪)1月26日(日) オリックス劇場 (大阪)2月08日(土) Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知)2月09日(日) Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知)2月15日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru (北海道)2月24日(月) 福岡サンパレス ホテル&ホール (福岡)3月01日(土) 広島文化学園HBG ホール (広島)https://www.helloproject.com/beyooooonds/event/detail/afa7bb415955ea3d1ff307d22a41bce7e831b0b0/

■<COUNTDOWN JAPAN 24/25>出演情報

12月30日(月) 幕張メッセ国際展示場1〜11 ホール・イベントホール

https://countdownjapan.jp/

12月30日(月) 幕張メッセ国際展示場1〜11 ホール・イベントホールhttps://countdownjapan.jp/

関連リンク

◆アルバム『Professionals-17th』特設ページ

◆モーニング娘。'24 オフィシャルサイト

◆モーニング娘。'24 オフィシャルX

◆モーニング娘。'24 オフィシャルInstagram

◆モーニング娘。'24 オフィシャルTikTok

◆モーニング娘。'24 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆アルバム『Professionals-17th』特設ページ◆モーニング娘。'24 オフィシャルサイト◆モーニング娘。'24 オフィシャルX◆モーニング娘。'24 オフィシャルInstagram◆モーニング娘。'24 オフィシャルTikTok◆モーニング娘。'24 オフィシャルYouTubeチャンネル

同リリース記念イベントは12月6日の横浜アリーナ公演で、モーニング娘。'24 を卒業するサブリーダー石田亜佑美のラストアルバムとあって、二週連続で池袋 サンシャインシティ 噴水広場で実施された。それにも関わらず、会場には多くのファンが来場。多くの声援が石田をはじめとするメンバーに贈られた。イベントはアルバムのリード曲と言える「勇敢なダンス」でスタート。同曲は現在開催中の秋ツアー<モーニング娘。'24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !>のオープニングでも披露されている勢いあるダンサブルなナンバーだ。高いダンススキルでグループを牽引してきた石田を中心としたダンスフォーメーションや、間奏での石田のソロダンスが見どころ。今回のイベントでも石田のソロダンスパートでは大歓声が起こるなど、1曲目にも関わらず会場のボルテージは最高潮に達した。リーダー生田衣梨奈が、「池袋サンシャインシティにお集りのみなさん! こんにちは!」と挨拶すると、冒頭曲「勇敢なダンス」の勢いそののままに会場から大きな歓声が沸き上がる。卒業前最後のアルバムについて石田は、「(収録曲には)9月に披露した曲もあるので、やっと皆さんにお届けできる」と語り、作品に込めた想いをこう続けた。「個人的にはカッコいいモーニング娘。に憧れて、オーディションを受けた身です。そんな私が、“この曲めっちゃカッコいいでしょ!?”っておすすめしたくなる曲も収録されています。(私たちの)かわいいところ、大人っぽいところが好きなファンの方もいてくださるので、全員の好みにハマるんじゃないかなって思うくらい、いろいろなジャンルの曲を歌っています。いろんなモーニング娘。の顔を、この1枚でぜひお楽しみください!」──石田亜佑美MCはここから、メンバーがアルバム収録曲からお気に入りの曲を発表していく流れに。小田さくらは冒頭で披露した「勇敢なダンス』を挙げ、「今のモーニング娘。の自己紹介のような曲。楽曲のスピード感や、初めて聞いた方でも耳に残るキャッチーさが特徴です。一人でも多くの方に届いたらいいなと思います」と笑顔を見せた。また、岡村ほまれは「ムカ好き!」と答え、「(モーニング娘。は)プリティーかわいいもできる!」と、カッコいい一面だけではないグループの強みをPRした。そのMC終了後は、アルバム収録新曲「ムカ好き!」からスタート。アイドルらしさにあふれた明るい同曲は、歌詞のあちこちに“好き”というワードが散りばめられているほか、“chu”や“ピョン”などの歌詞も登場、メンバーのチャーミングなパフォーマンスも相まって「勇敢なダンス」同様にライブでの人気ナンバーとなっている。その後は、最新シングル曲「最KIYOU」と、恋人になる間際の切ない世界観が紡がれたアルバム収録曲「恋人」を立て続けに披露。小田が「それでは最後にもう一度、ニューアルバムの中からこの曲を聴いていただきたいと思います」と語って、再び「勇敢なダンス」をパフォーマンスし、アルバム発売記念イベントは終了となった。17thオリジナルアルバム『Professionals-17th』は、73rdシングル「すっごいFEVER! / Wake-up Call〜目覚めるとき〜 / Neverending Shine」、74thシングル「なんだかセンチメンタルな時の歌 / 最KIYOU」といった5曲と、新曲8曲を含む全13曲が収録されている。グループ曲はもちろん、メンバーをシャッフルしたユニット曲も楽しめる1枚だ。イベントでも披露された「勇敢なダンス」や「ムカ好き!」をはじめ、カッコいいダンスナンバーから、かわいらしいナンバー、さらには「大空に向かって」といったモーニング娘。らしい壮大な世界観のバラードなど、グループの今の魅力が凝縮された。モーニング娘。'24 は現在、秋ツアー<モーニング娘。'24 コンサートツアー秋WE CAN DANCE!>を開催中だ。11月25日には卒業を控えた石田の地元・仙台公演でホール公演ラストとなり、12月6日の横浜アリーナ・ツアーファイナルのを残すのみとなっている。<モーニング娘。'24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !〜Blå Eld〜 石田亜佑美 FINAL>として開催される同公演は、全国の映画館、台湾でのライブビューイングが実施されるほか、Hulu にてライブ配信が決定している。また、モーニング娘。'24 は先ごろ「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスに初出演した。メンバー13 人で特別フォーメーションとアレンジが施された「恋愛レボリューション21」を披露し、約230 万再生(11/27 18時付)を記録している。