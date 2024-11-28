¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Ï¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤ÇÃ¦Àþ¤·¤¿¡Ä¡ØDUNE¡Ù¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô¡¢¥·¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ë¶½Ì£¤Ê¤·
¡¡¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó¡¡º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼ 2049¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿SFÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿µ´ºÍ¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖThe Town with Matthew Belloni¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤¬¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Ï¼«¤é¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÇÁ´¤Æ¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢15ºÐ¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¿ÆÍ§¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ë»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÏÆÈ¼«¤Î¿ÀÏÃ¤È¤·¤Æ·ë¾½²½¤·¡¢ÆÈÃÇÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÃ¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë¥ì¥·¥Ô²½¤·¤Æ¡¢²¿¤Î¶Ã¤¤â¤Ê¤¤¡£º£¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤è¤¦¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢ÏÇÀ±¥¨¥ó¥É¥¢¤ÇÊë¤é¤¹ÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¤ÎÀ¸Êª¡£¥¨¥ó¥É¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢È¿ÍðÆ±ÌÁ·³¤òÉôÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢Äë¹ñ·³¤È¤ÎÃÏ¾åÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½ä¤êÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎµðÂçSF¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¥È¥ì¥Ã¥¡¼¡ÊÃí¡§Ç®¶¸Åª¤Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¥Õ¥¡¥óÁí¾Î¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ØDUNE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ºß¡¢Âè3ÃÆ¤Î´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¥Ç¥å¡¼¥ó º½Çù¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤ÏÂè3ÃÆ¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¡ØDUNE¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë