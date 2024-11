Defiantは11月25日(米国時間)、「200,000 WordPress Sites Affected by Unauthenticated Critical Vulnerabilities in Anti-Spam by CleanTalk WordPress Plugin」において、WordPressのスパム対策プラグイン「Spam protection, Anti-Spam, FireWall by CleanTalk」に複数のセキュリティ脆弱性が存在すると報じた。

これら脆弱性を悪用されると、認証されていない攻撃者に任意のプラグインをインストールされ、結果的にリモートコード実行(RCE: Remote Code Execution)をされる可能性がある。