SEVENTEEN、日本4thシングル『消費期限』がリリースと同時にオリコンで1位を記録！

SEVENTEENの日本4thシングルがリリースと同時にオリコンで1位を記録した。

11月27日、オリコンが発表した最新チャート(11月26日付)によると、SEVENTEENの日本4thシングル『消費期限』は発売初日に「デイリーシングルランキング」の1位に輝いた。

リード曲の『消費期限』は、メンバーの繊細な表現力が際立つバラードで、歌詞には感情の有効期限に対する悩みが込められている。併せて公開されたミュージックビデオは、LINEミュージックの「ミュージックビデオトップ100」で1位を記録した。

(写真提供=PLEDISエンターテインメント)SEVENTEEN

これまでSEVENTEENはオリコンで、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』が「デイリーアルバムランキング」1位、さらに、ユニットグループJEONGHAN X WONWOOの1stシングル『THIS MAN』が「デイリーシングルランキング」1位を獲得してきた。ここに『消費期限』も好成績を残したことで、SEVENTEENの根強い日本人気を実感させた。

なお、SEVENTEENは来る29、30日のバンテリンドームナゴヤ公演を皮切りに、12月4、5日に東京ドーム、12、14、15日に京セラドーム大阪、19、21、22日にみずほPayPayドームでコンサートを開催する

(記事提供=OSEN)