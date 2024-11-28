¥½¥Õ¥¡¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¥Û¥ï¥Û¥ï¡×¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëÇ¡¢¤³¤Î¸å¤É¤¦¤·¤¿¡©¡ÖÇ¤Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÇØ¤â¤¿¤ì¤«¤é¥Û¥ï¥Û¥ï½Ð¤Æ¤ë¤ÎÉÔ»×µÄ²á¤®¤Æ¡©¡©¡©¤Ã¤Æ¼ó¤«¤·¤²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¸å¡¢Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡¡¥½¥Õ¥¡¤ÎÇØ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÀã¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ï¤¿¡×¤Ë¶½Ì£¤·¤ó¤·¤ó¤ÎÇ¤µ¤ó¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬¡ÖX¡×¤Ç4.3Ëü·ï¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤ï¤¿¤òÀ¸¤Êª¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤·¤¤ê´Ñ»¡¤·¤¿¸å¤Ç¤ï¤¿¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆ°²è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥°¥Î¥¢¡×¡Ê@Teagle_Noir¡Ë¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ç¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾¤Þ¤¨¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥°¥ë¡×¤¯¤ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãã¥È¥éÇ¤Î¥Æ¥£¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¤Ï¹õÇ¤Î¥Î¥¢¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤à¤³¤¦¤¬¤ï¤Ë¤â¤Õ¤â¤Õ¤¬¤¤¤ë¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÇº¤ó¤ÇÌÂ¤Ã¤ÆŽ¤ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë ¥Ì¥³¤µ¤Þ»×¹Í¤¬Âº¤¤¡×
¡ÖÇ¤Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡×
¡¡¤à¤¸¤ã¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢¿¶¤ê²ó¤·
¡½¡½¤ï¤¿¤òÁ°¤Ë¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤ë»Ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¸å¤Ï¡©
¤½¤Î¸å¤Ï°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤Æ¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ°²è¤¬Âç¤¤¯³È»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»£¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¾¤ó¤Ö¤ó¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡¡¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦Ç¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤ª²È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë¹½¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³ËÜ ÌÀ¡Ë