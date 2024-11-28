¤¹¤Ç¤ËJ1»ÄÎ±·èÄê¤ÎµþÅÔ¤¬úÄµ®ºÛ´ÆÆÄÂ³Åê¤òÈ¯É½¡ª¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï28Æü¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ(55)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2021Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
J1Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤ËJ1»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï12¾¡4Ê¬¤±18ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ40¤Ç13°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×¤Ë5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤¹¤È¡¢J1¥ê¡¼¥°36»î¹ç12¾¡10Ê¬¤±14ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ46¤Ç14°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔ¤Ç5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿ô¡¹¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤ÆÎ®¤·¤¿ÎÞ¤òÉ¬¤º¤ä´ò¤·ÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´°÷¤Ç¹â¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤ÇºÇ¹â¤Î´¶Æ°¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
EL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2021Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
J1Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤ËJ1»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï12¾¡4Ê¬¤±18ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ40¤Ç13°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×¤Ë5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤¹¤È¡¢J1¥ê¡¼¥°36»î¹ç12¾¡10Ê¬¤±14ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ46¤Ç14°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿ô¡¹¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤ÆÎ®¤·¤¿ÎÞ¤òÉ¬¤º¤ä´ò¤·ÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´°÷¤Ç¹â¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤ÇºÇ¹â¤Î´¶Æ°¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
EL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é