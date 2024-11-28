¹Åç£Ï£Â¡¡¥ë¡¼¥¡¼Á°ÅÄÃÒÆÁ¤Ø¤Î¡ÖÅ´·ýÀ©ºÛ¡×¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÏÃ¤·¤¿¤é¤¨¤¨¥ä¥Ä¡×¤â¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ³¡×
¡¡¹Åç£Ï£Â¤ÎÄ¹ÅèÀ¶¹¬»á¤¬¡¢£²£²Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¹â¶¶·ÄÉ§»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¡¢¸åÇÚ¡¦Á°ÅÄÃÒÆÁ»á¤Ø¤ÎÅ´·ýÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¸£°Ç¯¤«¤é£¹£°Ç¯¤Þ¤Ç¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Åè»á¤ÏÅö»þ¡¢Ãæ·øÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤Î¶µ°é·¸¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÀèÇÚ¤«¤é¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¶¤ÎÊý¤Ë¤¯¤ë¡£·ë¶É¡¢²¶¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡×¡££¹£°Ç¯¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁ°ÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ä²¿¤Ç°§»¢¤»¤ó¤Î¤«¡£¤ªÁ°¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤È¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè»á¤Ï¡Ö²¶¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÇ¯²¼¤Ë¸À¤¦¤Î¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°ÅÄ»á¤ËÄ¾ÀÜÃí°Õ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤âÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¤ÈÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÃé¹ð¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤ÊÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Í¤¨¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤ªÁ°¡£°¤¤¤±¤É¡¢²¶¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£²¶£³²óÌÜ¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£´²óÌÜ¤ÏÄ¹Åè»á¼«¿È¤¬ÌÜ·â¡£¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç²¶¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä±£¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥³¥Ã¤Æ²¥¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶õ¹Á¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÅ´·ýÀ©ºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ»á¤È¤Ï¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â£²¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¤³¤¤¤Ä¤¨¤¨¥ä¥Ä¤ä¤ó¡£¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡£¤À¤±¤É²¿¤Ç¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Î¸½ºß¤âÁ°ÅÄ»á¤ÈÅö»þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡Öº£¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÃ¤Ç¤âÌîµå¤ÎÏÃ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÅ´·ýÀ©ºÛ¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¢¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¨¤é¤¤È³¤ò¡Ä¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡££¹£±Ç¯¡¢ÃæÆü¤Ø°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¯Ìîµå¿ÍÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶·ÄÉ§»á¤Ï£¹£°Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ»á¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤·¡£Ä¹Åè»á¤Ï¡Ö¡Ê¤â¤·¹â¶¶»á¤¬¹Åç¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ë¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê£´²óÌÜ¤Þ¤Ç¡Ë¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¶¶»á¤âÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤ÈÄ¹Åè»á¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÂ¾¤Ë¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥×¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤äÃæÆü¡¦º¬Èø¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£