【「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」キャンペーン】開催期間:12月3日~2025年1月15日場所:東京ソラマチ 3階

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」

MSYは、現在開催している「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」にて初代PlayStationの30周年を記念したキャンペーンを実施する。期間は12月3日より2025年1月15日まで。

「POP UP STORE in 東京ソラマチ」では「Heritage」シリーズに加え、「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」、「Ghost of Tsushima」、「Demon’s Souls」、「Bloodborne」、「ASTRO BOT」といったタイトルのグッズを販売している。12月3日に初代PlayStationの発売から30年を迎えることを記念し、ノベルティの配布および新作商品の販売がスタートする。

開催期間中はポップアップストアとECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にてPlayStation関連商品を5,500円購入ごとに、初代PlayStationや「どこでもいっしょ」など各タイトルのデザインを使ったホログラムステッカーがプレゼントされる。

また、新作グッズとしては「Heritage」シリーズより限定カラーのスウェット、さらに折りたたんで収納できる「Heritageエコバッグ/PlayStation」を販売する。

PlayStation 30 周年記念 ホログラムステッカー(ランダム)

新商品

「Heritage サガラ刺繍スウェット/PlayStation」(ブラック)

販売期間:12月3日~2025年1月15日

価格:8,800円

サイズ展開:M/L/XL

「Heritageエコバッグ/PlayStation」

発売日:12月3日

価格:1,980円

「Heritage」シリーズ

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE」

POP UP STORE in 東京ソラマチ 購入特典

(C)2024 Sony Intertainment Inc.

(C)2024 MSY Inc.All rights reserved.GRAPHT is a trademark of MSY Inc.